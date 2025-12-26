Phasmophobia готовится к масштабному обновлению в 2026 году

Кооперативный хоррор Phasmophobia готовится к ключевому этапу развития: разработчики из Kinetic Games анонсировали масштабное обновление, выход из раннего доступа и релиз на Nintendo Switch 2 в 2026 году. Главным изменением станет полная переработка персонажей. Игроков ждут новые модели, улучшенные анимации и система кастомизации с бесплатной косметикой и разнообразными образами. Персонажи смогут выполнять новые действия: открывать двери руками, обмениваться снаряжением и использовать предметы в интерактивном мире.

Помимо этого, переработку получит классическая карта «6 Tanglewood Drive». Локация обзаведётся обновлённой визуальной частью, новыми интерактивными элементами и небольшими изменениями планировки, что сделает прохождение более динамичным и напряжённым. Kinetic Games также работают над новой версией системы «Хоррора» — Horror 2.0, которая добавит неожиданные ужасающие элементы и сюрпризы.

Phasmophobia, находящаяся в раннем доступе с 2020 года, разошлась тиражом более 23 миллионов копий. Разработчики подчеркивают, что не планируют превращать игру в сервис, но возможность сиквела и экранизации по вселенной проекта остаётся открытой. Новое обновление обещает стать одной из самых значимых глав в истории игры, придавая свежий импульс культовому хоррору.