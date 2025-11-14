Phasmophobia остаётся верна себе: разработчики отвергают модель игры-сервиса с микротранзакциями

Создатели популярного кооперативного хоррора Phasmophobia официально заявили, что никогда не превратят свой проект в игру-сервис. По мнению студии Kinetic Games, игроки должны оставаться в проекте потому, что им genuinely весело, а не из-за постоянного гринда, как на «беговой дорожке» типичных игр-сервисов.

Генеральный директор студии, Дэниел Найт, отметил: «Нам очень повезло, что мы сами финансируем и издаём свои игры. Поэтому мы сами устанавливаем цели и сроки и с радостью откладываем дела. В играх-сервисах обновления выходят примерно раз в два месяца. Мы не хотим подвергать себя такому давлению».

Особое внимание разработчики уделяют микротранзакциям — они считают, что внутриигровые покупки не должны вмешиваться в основной игровой процесс. Вместо этого они сосредоточились на органическом прогрессе и атмосферной глубине игры. Арт-директор Кори Диксон добавил, что довольны текущим положением дел: призраки в игре скрывают множество секретов, а с повышением сложности количество улик уменьшается. Хардкорные фанаты могут даже полностью отключить подсказки, создавая максимально напряжённый игровой опыт.

Phasmophobia вышла в раннем доступе 18 сентября 2020 года и с тех пор собрала 95% положительных отзывов в Steam. Сейчас хоррор доступен на Xbox Series, PlayStation 5 и PC, а недавно разработчики добавили новую карту с мрачной закусочной, расширяя возможности для кооперативного исследования и взаимодействия с призраками.

Студия продолжает развивать игру, оставаясь верной своим принципам: качество и увлекательный геймплей важнее частых обновлений и коммерческих уловок, что делает Phasmophobia примером успешной и честной инди-игры на рынке хорроров.