Трейлер большого обновления в Phasmophobia под названием Chronicle

В Phasmophobia появилась расширенная система сбора улик: теперь пользователи могут не только делать фотографии, но и записывать видео и звук, что открывает новые способы документирования паранормальной активности. Уникальные находки стали особенно ценными — за них игроки получают больше вознаграждения, а привычная система оценок с тремя звездами ушла в прошлое.

Механика видеонаблюдения также получила апгрейд: теперь можно следить сразу за несколькими камерами и сохранять отснятое видео. Помимо этого, разработчики пересмотрели баланс предметов и уровней их разблокировки, добавили свежие испытания, обновили интерфейс и звуковое оформление, а также устранили ряд технических недочётов.

Апдейт уже доступен для скачивания на всех платформах.