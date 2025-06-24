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Phasmophobia 18.09.2020
Экшен, Выживание, Ужасы, Стелс, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
9.1 2 061 оценка

Трейлер большого обновления в Phasmophobia под названием Chronicle

Solstice Solstice

В Phasmophobia появилась расширенная система сбора улик: теперь пользователи могут не только делать фотографии, но и записывать видео и звук, что открывает новые способы документирования паранормальной активности. Уникальные находки стали особенно ценными — за них игроки получают больше вознаграждения, а привычная система оценок с тремя звездами ушла в прошлое.

Механика видеонаблюдения также получила апгрейд: теперь можно следить сразу за несколькими камерами и сохранять отснятое видео. Помимо этого, разработчики пересмотрели баланс предметов и уровней их разблокировки, добавили свежие испытания, обновили интерфейс и звуковое оформление, а также устранили ряд технических недочётов.

Апдейт уже доступен для скачивания на всех платформах.

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