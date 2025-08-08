Хидео Кодзима сейчас в одиночку работает над Physint, эксклюзивной игрой для PlayStation

Хидео Кодзима, вероятно, является одним из самых занятых режиссеров/дизайнеров в игровой индустрии на данный момент: он не только дает интервью и постоянно публикует посты в социальных сетях, но и одновременно работает над тремя играми в своей студии Kojima Productions.
Во-первых, это Death Stranding 2: On the Beach — он работает над обновлениями для недавно выпущенной игры. Во-вторых, это OD, хоррор-игра, которой он сейчас уделяет больше внимания, чем вышеупомянутому сиквелу. И, наконец, это Physint — таинственная эксклюзивная игра для PlayStation, анонсированная в начале прошлого года.
Впрочем, не стоит ждать Physint в ближайшее время, поскольку интервью IndieWire Хидео Кодзима подтвердил, что игра находится на стадии концептуальной разработки, и в настоящее время он работает над проектом в одиночку.
Ну, я проверяю данные игроков [Death Stranding 2] по всему миру — какое оружие они используют, по каким маршрутам передвигаются, все эти данные. А еще я вижу мелкие ошибки тут и там, поэтому решаю, где и что исправить. Я также начинаю работать с командой над «OD», потому что это новый проект, и также занимаюсь «Physint» в одиночку, потому что он находится на стадии концептуальной разработки. Вот чем я занимаюсь. А еще у меня каждый день интервью, а также рекламные фотосессии и тому подобное, так что, честно говоря, я не чувствую, что закончил работу над игрой.
Итак, Physint технически находится в разработке, но пока что на «концептуальной стадии», и Кодзима работает над ним в одиночку — что, по сути, означает, что до его выхода еще годы и годы. Но все же обнадеживает то, что он упомянул об этой игре и признал ее существование. Возможно, мы не увидим ее еще долго, но она находится в разработке.
Все, что на данный момент известно о Physint, – это то, что это «шпионская игра нового поколения», что позволяет предположить, что она станет своего рода духовным наследником серии Metal Gear Solid. Кроме того, цель игры – «преодолеть барьеры между кино и видеоиграми».
