PlayStation в партнерстве с Kojima Productions создает шпионский боевик в духе культовой Metal Gear

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима обрел свою популярность благодаря знаменитой серии Metal Gear. Он лично создал причудливый шпионский мир, его героев и эпичную историю, которая длилась целых пять частей (почти). К сожалению, из-за напряженных отношений с Konami, которой принадлежат права на франшизу, Кодзима больше не может работать над серией, однако он не собирается бросать свой любимый жанр. На мероприятии State of Play разработчик объявили о своем долгожданном возвращении в шпионские боевики.
В рамках мероприятия Хидэо Кодзима анонсировал работу над следующей игрой. Сразу после Death Stranding 2 студия Kojima Productions займется разработкой кинематографичного экшена с элементами стелса в жанре шпионского боевика. В социальных сетях его уже окрестили как реальное возрождение серии Metal Gear, хотя официально подробностей о новой игре не сообщалось.
У нас большой опыт работы с Sony, мы вместе развивали шпионский жанр в течение почти 30 лет. Кроме того, Sony делает не только игры, но и фильмы и музыку. Это определенно будет крепкое сотрудничество. Через два года я буду отмечать 40-летие своей карьеры в производстве игр. Я уверен, что эта игра станет кульминацией моей работы.
— сказал Кодзима во время презентации Sony PlayStation State of Play.
В создании загадочного экшена примет активное участие игровое подразделение PlayStation. Вместе они планируют создать полностью оригинальный проект с уникальными возможностями для игроков. Сам Кодзима описывает его как игровой блокбастер с актерским составом и бюджетом, сравнимыми с современными фильмами.
вот это уже хорошая новость
sony хотя бы будет следить за полетом фантазии Хидео
Во во,а то полет у него красивый и только!
Им не сдержать разум этого Гения.
Любимый жанр? Он уже во времена разработки МГС2 устал,но конами не отпускала :D
А из-за 9/11 игру и вовсе хотели отменить...
Надеюсь что то круто. Шпинских боевиков прям дифицит
а шпинских так и вообще нет
надеюсь на смесь splinter cell+ миссия невыполнима
А этот Кодзима может сделать что то не в духе Метал Гир Солид, конкретно бурятика зациклило, гений то у нас однобокий...
>никто ни слова не сказал про МГС
>ААРРРЯЯ ОПЯТЬ МГС СКОЛЬКО МОЖНО
Та-бле-то-чки. Не забываем!! Проснулись утром, оп одну-вторую и день уже краше становится.
В духе МГС , значит кал
У кодзимы хватит фантазии, чтобы не ставить игру на конвейр и придумать новое.