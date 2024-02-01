PlayStation в партнерстве с Kojima Productions создает шпионский боевик в духе культовой Metal Gear

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима обрел свою популярность благодаря знаменитой серии Metal Gear. Он лично создал причудливый шпионский мир, его героев и эпичную историю, которая длилась целых пять частей (почти). К сожалению, из-за напряженных отношений с Konami, которой принадлежат права на франшизу, Кодзима больше не может работать над серией, однако он не собирается бросать свой любимый жанр. На мероприятии State of Play разработчик объявили о своем долгожданном возвращении в шпионские боевики.

В рамках мероприятия Хидэо Кодзима анонсировал работу над следующей игрой. Сразу после Death Stranding 2 студия Kojima Productions займется разработкой кинематографичного экшена с элементами стелса в жанре шпионского боевика. В социальных сетях его уже окрестили как реальное возрождение серии Metal Gear, хотя официально подробностей о новой игре не сообщалось.

У нас большой опыт работы с Sony, мы вместе развивали шпионский жанр в течение почти 30 лет. Кроме того, Sony делает не только игры, но и фильмы и музыку. Это определенно будет крепкое сотрудничество. Через два года я буду отмечать 40-летие своей карьеры в производстве игр. Я уверен, что эта игра станет кульминацией моей работы.

— сказал Кодзима во время презентации Sony PlayStation State of Play.

В создании загадочного экшена примет активное участие игровое подразделение PlayStation. Вместе они планируют создать полностью оригинальный проект с уникальными возможностями для игроков. Сам Кодзима описывает его как игровой блокбастер с актерским составом и бюджетом, сравнимыми с современными фильмами.