Изометрическая ролевая игра Pillars of Eternity получила неожиданное обновление спустя 9 лет после релиза

Изометрическая ролевая игра Pillars of Eternity от Obsidian Entertainment получила неожиданное обновление, спустя целых девять лет после своего первого релиза.
Новый патч, который пока доступен только в бета-версии для Steam, не несет в себе никаких важных функций или неожиданных изменений. Вместо этого в примечаниях к патчу перечислено несколько исправлений, устраняющих проблемы со звуком, неправильное указание целей квеста и другие досадные проблемы. Директор по дизайну студии Джош Сойер намекнул, что из-за проблем с игровым движком Unity 4 команда не смогла перенести из сиквела столь желанные функции, например, пошаговый режим.
Зачем обновлять игру почти десятилетней давности, которая сейчас не в центре внимания? Ну, Avowed, игра от первого лица в фэнтезийном сеттинге, должна выйти в этом году, и, возможно, команда хочет сгладить впечатление от оригинальной игры для новичков, впервые попавших в Эору.
Кроме того, Baldur's Gate 3 привлекла к себе больше внимания, чем любая другая ролевая игра за последнее десятилетие, а ее удивительно сильные коммерческие показатели сменились бесконечными наградами "Игра года". После завершения истории Forgotten Realms выпускники Baldur's Gate 3 могут отправиться на поиски похожих игр, и Pillars of Eternity наверняка попадет в их поле зрения.
Джош Сойер недавно заявил, что не прочь сделать Pillars of Eternity 3, но только с бюджетом Baldur's Gate 3.
а я в неё играю до сих пор.
не спеша, не торопясь - пару часиков в неделю.
почитал комменты с их форума - Девелопер сказал, что больше больших апдейтов не будет, они это сделали из-за перехода на более новую версию движка Юнити + поднакопившиеся баги и доработки из чулана достали.
Игроки указалаи ещё 2 мини-бага - Девелопер призвал ещё публиковать всё что не так работает, это рассмотрят и будет ещё 1 мини-фикс попозже.
хорошая игра, одна из малочисленных игр, в которых мне было не влом читать простыни текста. Вторая часть мне вообще не зашла....
Они пофиксили подвисания в бою, которые постоянно приосходят? Я из-за этого не смог играть в игру, потому что каждый раз когда или мои персонади или враги ходят или какое действие происходит игра зависает на пару секунд.