Изометрическая ролевая игра Pillars of Eternity получила неожиданное обновление спустя 9 лет после релиза

Изометрическая ролевая игра Pillars of Eternity от Obsidian Entertainment получила неожиданное обновление, спустя целых девять лет после своего первого релиза.

Новый патч, который пока доступен только в бета-версии для Steam, не несет в себе никаких важных функций или неожиданных изменений. Вместо этого в примечаниях к патчу перечислено несколько исправлений, устраняющих проблемы со звуком, неправильное указание целей квеста и другие досадные проблемы. Директор по дизайну студии Джош Сойер намекнул, что из-за проблем с игровым движком Unity 4 команда не смогла перенести из сиквела столь желанные функции, например, пошаговый режим.

Зачем обновлять игру почти десятилетней давности, которая сейчас не в центре внимания? Ну, Avowed, игра от первого лица в фэнтезийном сеттинге, должна выйти в этом году, и, возможно, команда хочет сгладить впечатление от оригинальной игры для новичков, впервые попавших в Эору.

Кроме того, Baldur's Gate 3 привлекла к себе больше внимания, чем любая другая ролевая игра за последнее десятилетие, а ее удивительно сильные коммерческие показатели сменились бесконечными наградами "Игра года". После завершения истории Forgotten Realms выпускники Baldur's Gate 3 могут отправиться на поиски похожих игр, и Pillars of Eternity наверняка попадет в их поле зрения.

Джош Сойер недавно заявил, что не прочь сделать Pillars of Eternity 3, но только с бюджетом Baldur's Gate 3.