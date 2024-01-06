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Pillars of Eternity 26.03.2015
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.6 1 343 оценки

Изометрическая ролевая игра Pillars of Eternity получила неожиданное обновление спустя 9 лет после релиза

butcher69
Новости

Изометрическая ролевая игра Pillars of Eternity от Obsidian Entertainment получила неожиданное обновление, спустя целых девять лет после своего первого релиза.

Новый патч, который пока доступен только в бета-версии для Steam, не несет в себе никаких важных функций или неожиданных изменений. Вместо этого в примечаниях к патчу перечислено несколько исправлений, устраняющих проблемы со звуком, неправильное указание целей квеста и другие досадные проблемы. Директор по дизайну студии Джош Сойер намекнул, что из-за проблем с игровым движком Unity 4 команда не смогла перенести из сиквела столь желанные функции, например, пошаговый режим.

Зачем обновлять игру почти десятилетней давности, которая сейчас не в центре внимания? Ну, Avowed, игра от первого лица в фэнтезийном сеттинге, должна выйти в этом году, и, возможно, команда хочет сгладить впечатление от оригинальной игры для новичков, впервые попавших в Эору.

Кроме того, Baldur's Gate 3 привлекла к себе больше внимания, чем любая другая ролевая игра за последнее десятилетие, а ее удивительно сильные коммерческие показатели сменились бесконечными наградами "Игра года". После завершения истории Forgotten Realms выпускники Baldur's Gate 3 могут отправиться на поиски похожих игр, и Pillars of Eternity наверняка попадет в их поле зрения.

Джош Сойер недавно заявил, что не прочь сделать Pillars of Eternity 3, но только с бюджетом Baldur's Gate 3.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Димка2010

а я в неё играю до сих пор.

не спеша, не торопясь - пару часиков в неделю.

7
TheLokich
3
Димка2010

почитал комменты с их форума - Девелопер сказал, что больше больших апдейтов не будет, они это сделали из-за перехода на более новую версию движка Юнити + поднакопившиеся баги и доработки из чулана достали.

Игроки указалаи ещё 2 мини-бага - Девелопер призвал ещё публиковать всё что не так работает, это рассмотрят и будет ещё 1 мини-фикс попозже.

3
aleksandruse

хорошая игра, одна из малочисленных игр, в которых мне было не влом читать простыни текста. Вторая часть мне вообще не зашла....

1
TrustingDonald

Они пофиксили подвисания в бою, которые постоянно приосходят? Я из-за этого не смог играть в игру, потому что каждый раз когда или мои персонади или враги ходят или какое действие происходит игра зависает на пару секунд.

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