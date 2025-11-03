Obsidian анонсировала начало бета-тестирования пошагового режима Pillars of Eternity

Obsidian Entertainment представила новый режим для игры Pillars of Eternity. Он позволит пройти всю игру, используя пошаговую боевую систему. В честь этого события разработчики выпустили трейлер с демонстрацией нового режима.
В новом режиме игроки смогут с максимальной точностью контролировать ход сражения. Можно будет руководить командой, разрабатывать тактику и делать так, чтобы каждое действие приносило результат. Теперь на все ходы будет влиять общая скорость персонажа. Цель этого — повысить ценность атрибутов и механик режима «Реальное время с паузой». Все действия, такие как смена оружия, употребление зелий или включение модификаций, теперь являются свободными. Для баланса каждое свободное действие ограничено одним ходом в раунде для каждого типа.
Разработчики также повысили смертоносность боя как для врагов, так и для игроков, чтобы сделать сражения напряженными и впечатляющими. Плюс ко всему, при запуске новой игры вы можете выбрать пошаговый режим наряду с уровнем сложности. Также можно свободно переключаться между режимами « Real-Time with Pause» и «Turn-Based Mode» в настройках игры.
Публичный бета-тест режима начнется 5 ноября.
Да ладно. И 10 лет не прошло. Офигеть не встать.
Господи, надеюсь я ещё увижу развитие poe, а не как авовед
наконец то!!!
Конечно реалтайм рпг с активной паузой и без настройки автобоя (а уж тем более сопартийцы лишь спамящие обычной атакой), это то еще извращение.