Духовный наследник стратегической серии The Settlers выйдет в раннем доступе в декабре этого года ©

Поклонники градостроительный стратегий ждали Pioneers of Pagonia уже давно, ведь за ней стоит создатель легендарной серии The Settlers. Красочный геймплейный трейлер вы можете увидеть здесь.

Сегодня компания-разработчик Envision Entertainment объявила, что Pioneers of Pagonia поступит в ранний доступ 13 декабря 2023 года. В сентябре начнется закрытое альфа-тестирование, а в октябре - публичная демонверсия.

Немецкая игровая студия Envision Entertainment привносит в ставший популярным в последнее время стиль средневекового градостроителя уникальный мультяшный вид. Пусть вас не обманывают яркие визуальные эффекты, разработчик предлагает цивилизации наполненные населением, которое глубоко индивидуально в зависимости от своего места в глубокой экономической системе. В Pioneers of Pagonia на старте будет 40 зданий и 70 товаров.

Игроки, приехавшие на Gamescom, смогут опробовать игру в действии - она будет доступна на стенде Indie Arena в зале 10 на Gamescom 2023. Игра также претендует на награду "Самая полезная игра", поскольку в Pioneers of Pagonia больше внимания уделяется дипломатии через объединение, а не развязыванию войны с соседями.

Игрокам предстоит не только управлять ресурсами и счастьем своего народа, но и находить оптимальные пути взаимодействия с конфликтующими фракциями для процветания своего общества. Игрокам придется постоянно адаптироваться к новым угрозам, возникающим в мире, но упорство может привести к объединению всей Пагонии.