Геймплейный трейлер Pioneers Of Pagonia демонстрирует новый проект создателя Settlers ©

Появился первый геймплейный трейлер игры Pioneers of Pagonia, в котором показаны кадры, сделанные в процессе разработки, и показано, чего можно ожидать от новой игры-градостроительства от создателя культовой франшизы The Settlers. Как и следовало ожидать, Pagonia выглядит довольно похоже на эту почитаемую серию, так что если вы любите The Settlers, вас ждет приятное зрелище

После задержки на неопределенный срок в 2020 году Ubisoft выпустила The Settlers: New Allies в начале 2023 года, но прием игры был, мягко говоря, неоднозначным. Кто, как не создатель оригинальных Settlers, может предложить фанатам игру, которая может понравиться им больше, чем нынешнее воплощение серии? Вероятно, именно такая логика легла в основу Pioneers of Pagonia, и теперь вы можете посмотреть на первые встроенные кадры игрового процесса игры Фолькера Вертиха.

Вертих и Envision описывают Pioneers of Pagonia как "глубокий экономический симулятор с разветвленными производственными цепочками", но это не все, что вы здесь получите. В новом трейлере, конечно, показано, как поселенцы перевозят древесину, поливают водой посевы и, в общем, обустраиваются, но есть здесь и темный подтекст, о чем свидетельствует короткий кадр с монстром, похожим на оборотня, в конце трейлера.

Когда Pioneers of Pagonia выйдет в раннем доступе, в ней будет более 40 различных типов зданий и "более 70 различных товаров и разрозненных производственных цепочек", а по мере развития Early Access будет появляться все больше контента. В настоящее время планируется, что игра появится в Steam в 4 квартале 2023 года, так что следите за новостями об этом многообещающем градостроителе.