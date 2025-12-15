Полная версия Pioneers of Pagonia не оправдала ожиданий фанатов

После почти двух лет в раннем доступе Pioneers of Pagonia, созданная одним из авторов оригинальной серии The Settlers Фолькером Вертихом, наконец получила полноценный релиз в версии 1.0. Вместе с выходом обновления в игру была добавлена сюжетная кампания «Beyond the Fog», в которой игроки берут на себя роль навигатора, стремящегося найти Башню Видений и объединить разрозненные острова Пагонии. По пути предстоит основывать поселения, объединять племена, открывать историю мира и сражаться с новыми угрозами, включая могущественных Пустотелых.

Разработчики также внесли множество изменений в экономику, механики и интерфейс, добавили системные новшества, включая достижения Steam и косметические предметы для владельцев Builder’s Edition. По их словам, планы на дальнейшее развитие игры будут раскрыты в январе 2026 года.

Однако релиз версии 1.0 сопровождался волной критики. В день релиза положительные отзывы в Steam составляли 66%, а уже на следующий день упали до 64%, что заметно ниже показателей раннего доступа. Игроки жалуются на медленный темп, недостаток глубины и неинтересный мир. Один из пользователей отметил: «Ранний доступ выглядел многообещающе, а полная версия оказалась скучной». Другой добавил: «Прошёл два уровня и уже заскучал».

Парадоксально, что несмотря на критику, релиз привёл к росту интереса к игре. По данным SteamDB, в пиковые моменты ежедневная аудитория достигала 2,5 тысяч игроков, тогда как до выхода 1.0 одновременно в игре находилось около 300 человек. Pioneers of Pagonia 1.0 стала примером проекта, который одновременно вызывает разочарование и привлекает новых игроков.