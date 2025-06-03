Арбалеты наготове! Российский онлайн-шутер Pioner получил новый геймплейный трейлер

GFA Games официально объявила о скором запуске открытого тестирования постапокалиптического шутера Pioner. Демоверсия будет доступна в рамках фестиваля Steam Next Fest с 9 по 16 июня 2025 года — все желающие смогут бесплатно оценить мультиплеерную составляющую проекта.

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В преддверии события разработчики выпустили новый геймплейный трейлер. В нём особенно выделили стрельбу из арбалета — одного из фирменных видов оружия в игре. Видео даёт лучшее представление о мрачной атмосфере, вдумчивом темпе геймплея и сеттинге в духе «сталкерского» постсоветского постапокалипсиса.

Хотя точной даты релиза у игры всё ещё нет, выход Pioner намечен на 2025 год.