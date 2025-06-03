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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 628 оценок

Арбалеты наготове! Российский онлайн-шутер Pioner получил новый геймплейный трейлер

butcher69 butcher69

GFA Games официально объявила о скором запуске открытого тестирования постапокалиптического шутера Pioner. Демоверсия будет доступна в рамках фестиваля Steam Next Fest с 9 по 16 июня 2025 года — все желающие смогут бесплатно оценить мультиплеерную составляющую проекта.

Прикреплённый пост не найден или отклонён.

В преддверии события разработчики выпустили новый геймплейный трейлер. В нём особенно выделили стрельбу из арбалета — одного из фирменных видов оружия в игре. Видео даёт лучшее представление о мрачной атмосфере, вдумчивом темпе геймплея и сеттинге в духе «сталкерского» постсоветского постапокалипсиса.

Хотя точной даты релиза у игры всё ещё нет, выход Pioner намечен на 2025 год.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
AndralStormborn

Меня отталкивает уже только одна унылая серо-черная цветовая гамма, а само сочетание "российских разработчиков" уже звучит как антиреклама, так как россияне давно не выпускали годных игр, а только убогий трешак типа смуты и ящеров

11
Raphtallia

Над ящерами хотя-бы поржать можно, а вот над смутой только плакать.

1
Nodas
так как россияне давно не выпускали годных игр,

Вархаммер спайс Марин 2 не считается что-ли ? Это из недавних

5
bysaturn

Owlcat, Saber, Mundfish и с десяток других неплохих студий типо не в счёт?

3
Пользователь ВКонтакте

Ну шо погнали на!!! Пленных не брать!!! // Garry Garrson

8
Bateaserii Batea

Ну шо погнали на!!!

6
CAN I HABE PIZZA PLS

Выглядит как ̶д̶е̶р̶ь̶м̶о̶ что-то отечественное

6
Джо Лупа

я в школе пионером был, когда чертовы коммуняки у власти были.

5
это никогда не шрекончитс

да у них от коммуняк только название

3
Egik81

Учитывая, что это онлайн ничего путного не выйдет по мне. Эта подделка затеряется среди корейско-китайских поделок той же направленности после релиза. Вон пиар атомного сердца приглушили и тишина про него. А почему так, а потому что он наврят ли появится на пиратских российских просторах. Ну а на западе он, как и сталкер мало кому интересен из-за специфики сюжета.

4
Nodas
Эта подделка затеряется среди корейско-китайских поделок той же направленности после релиза

А можешь хоть один подобный онлайн проект в похожем сетинге назвать ?

1
Egik81 Nodas

вы так и не поняли, что я написал или не до конца прочитали, раз у вас такой вопрос возник. Подобных проектов онлайн в похожем сейтинге я не видел. Потому что этот сейтинг мало кому интересен из-за специфики сюжета за пределами СНГ. Да кстати вспомнил не давно вышел Atomfall специфика сюжета за пределами Англии мало кому интересна.

Nodas Egik81
Эта подделка затеряется среди корейско-китайских поделок той же направленности после релиза

по моему тут все понятно поэтому я и задал вопрос

Пользователь ВКонтакте

Муть голубая для прыщавых подростков // Андрей Переломов

3
Федя Хомяков

Полная фигня , ну не знаю, играть в такое. ....

3
Jarvis666
Однако времени на знакомство с ней у игроков будет немного - демо удалят 16 июня

Так вообще кто-нибудь делает? Существует ОБТ и ЗБТ.

1
Alex40001

и демо с 9 по 16 +рассылка доступа после