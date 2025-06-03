Арбалеты наготове! Российский онлайн-шутер Pioner получил новый геймплейный трейлер

GFA Games официально объявила о скором запуске открытого тестирования постапокалиптического шутера Pioner. Демоверсия будет доступна в рамках фестиваля Steam Next Fest с 9 по 16 июня 2025 года — все желающие смогут бесплатно оценить мультиплеерную составляющую проекта.
В преддверии события разработчики выпустили новый геймплейный трейлер. В нём особенно выделили стрельбу из арбалета — одного из фирменных видов оружия в игре. Видео даёт лучшее представление о мрачной атмосфере, вдумчивом темпе геймплея и сеттинге в духе «сталкерского» постсоветского постапокалипсиса.
Хотя точной даты релиза у игры всё ещё нет, выход Pioner намечен на 2025 год.
Меня отталкивает уже только одна унылая серо-черная цветовая гамма, а само сочетание "российских разработчиков" уже звучит как антиреклама, так как россияне давно не выпускали годных игр, а только убогий трешак типа смуты и ящеров
Над ящерами хотя-бы поржать можно, а вот над смутой только плакать.
Вархаммер спайс Марин 2 не считается что-ли ? Это из недавних
Owlcat, Saber, Mundfish и с десяток других неплохих студий типо не в счёт?
Ну шо погнали на!!! Пленных не брать!!! // Garry Garrson
Ну шо погнали на!!!
Выглядит как ̶д̶е̶р̶ь̶м̶о̶ что-то отечественное
я в школе пионером был, когда чертовы коммуняки у власти были.
да у них от коммуняк только название
Учитывая, что это онлайн ничего путного не выйдет по мне. Эта подделка затеряется среди корейско-китайских поделок той же направленности после релиза. Вон пиар атомного сердца приглушили и тишина про него. А почему так, а потому что он наврят ли появится на пиратских российских просторах. Ну а на западе он, как и сталкер мало кому интересен из-за специфики сюжета.
А можешь хоть один подобный онлайн проект в похожем сетинге назвать ?
вы так и не поняли, что я написал или не до конца прочитали, раз у вас такой вопрос возник. Подобных проектов онлайн в похожем сейтинге я не видел. Потому что этот сейтинг мало кому интересен из-за специфики сюжета за пределами СНГ. Да кстати вспомнил не давно вышел Atomfall специфика сюжета за пределами Англии мало кому интересна.
по моему тут все понятно поэтому я и задал вопрос
Муть голубая для прыщавых подростков // Андрей Переломов
Полная фигня , ну не знаю, играть в такое. ....
Так вообще кто-нибудь делает? Существует ОБТ и ЗБТ.
и демо с 9 по 16 +рассылка доступа после