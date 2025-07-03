Авторы MMO-шутера Pioner показали новых врагов

В 2025 году пройдет закрытое бета-тестирование игры

Российская студия GFA Games поделилась новыми подробностями онлайн-шутера PIONER. Разработчики напомнили геймерам об адских псах и рейда «Мануфактура Хавенари» и показали более опасных родичей этих тварей — взрывную и ядовитую версии собак.

Концепт-арт взрывной и ядовитой собаки в PIONER

В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.

Релиз PIONER планируется в 2025 году. Ранее авторы подвели итоги тестирования демоверсии, а также продемонстрировали, как изменилась графика после правок на основе отзывов игроков. В будущем команда проведет закрытое бета-тестирование.