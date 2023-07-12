Авторы шутера Pioner рассказали о трудностях создания экипировки для персонажей ©

Отечественная студия GFA Games не так давно представила свежий трейлер своего амбициозного проекта под названием Pioner. Новый ролик показывал главный особенности постапокалиптического шутера, его мир и персонажей. В новой публикации разработчики Pioner решили подробнее рассказать о трудностях разработки экипировки для героев.

Как отмечают в GFA Games, мужские и женские версии главных героев проходят активную доработку вместе с основным редактором персонажей. Создатели шутера стремятся добавить желаемую для игроков творческую свободу и разнообразие, однако при этом им нельзя забывать об оптимизации. Также для команды важным остается аспект качества, поэтому внешний вид и дизайн персонажей постоянно совершенствуется.

В студии GFA Games также пожалось на трудности во время проработки женского персонажа главного героя. Оказывается, команда очень часто приходится сильно переделывать одежду под женских персонажей. Некоторое снаряжение иногда требует даже создание полностью уникальной вариации. Поэтому один и тот же предмет может внешне выглядеть совсем иначе в зависимости от того, кем он был надет - женщиной или мужчиной.

Ранее авторы Pioner рассказали о масштабных локациях в шутере, которые будут постоянно расширяться.

Pioner разрабатывается на улучшенной версии движка Unreal Engine 4 для ПК. Согласно планам разработчиков, игра может выйти до конца этого года.