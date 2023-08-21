GamesVoice показала качественный дубляж российского MMO-шутера Pioner ©

Молодая, но крайне амбициозная российская студия GFA Games уже в этом году обещает выпустить крупную ММО-игру Pioner в мрачном сеттинге постапокалипсиса. Авторы проекта делают серьезный упор на атмосфере и сюжетном повествовании, где диалоги сыграют важную роль. Чтобы подарить игрокам качественный дубляж, команда разработчиков объединилась с опытной студией GamesVoice, которую многие знают по качественным неофициальным локализациям игр.

Оценить качество проделанной работы GamesVoice над шутером Pioner можно уже сейчас. Разработчики игры опубликовали небольшой фрагмент, где можно услышать сразу несколько диалогов с разными персонажами. Демонстрация позволяет не только оценить качество дубляжа, но и ознакомиться с расширенной диалоговой системой, которая позволит отыгрывать игрокам своего персонажа.

Как отметили в GFA Games, некоторые лицевые анимации могут быть не идеальными, но это связано с огромным масштабом игры. По словам разработчиков, Pioner — это чуть ли не единственная ММО, в которой все диалоги анимированы и озвучены.

Шутер Pioner должен выйти до конца года на ПК. Напомним, ранее авторы показали геймплей с испытаниями в игре.