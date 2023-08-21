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Pioner 2023 г.
7.3 242 оценки

GamesVoice показала качественный дубляж российского MMO-шутера Pioner

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Gutsz
Новости

Молодая, но крайне амбициозная российская студия GFA Games уже в этом году обещает выпустить крупную ММО-игру Pioner в мрачном сеттинге постапокалипсиса. Авторы проекта делают серьезный упор на атмосфере и сюжетном повествовании, где диалоги сыграют важную роль. Чтобы подарить игрокам качественный дубляж, команда разработчиков объединилась с опытной студией GamesVoice, которую многие знают по качественным неофициальным локализациям игр.

Оценить качество проделанной работы GamesVoice над шутером Pioner можно уже сейчас. Разработчики игры опубликовали небольшой фрагмент, где можно услышать сразу несколько диалогов с разными персонажами. Демонстрация позволяет не только оценить качество дубляжа, но и ознакомиться с расширенной диалоговой системой, которая позволит отыгрывать игрокам своего персонажа.

Как отметили в GFA Games, некоторые лицевые анимации могут быть не идеальными, но это связано с огромным масштабом игры. По словам разработчиков, Pioner — это чуть ли не единственная ММО, в которой все диалоги анимированы и озвучены.

Шутер Pioner должен выйти до конца года на ПК. Напомним, ранее авторы показали геймплей с испытаниями в игре.

22
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Кей Овальд

Всё хорошо, кроме того, что это ММО.

4
Rаyden

В 76-й фол играл? Он тоже ММО, если что...

0
Futurra Rаyden

Всё верно

Спойлер
1
Alcoza1cer Rаyden

Ахах)) аргумент!

0
mazyazev

Ждёмс. Слишком уж мало выходит достойных проектов от наших студий. Надеюсь хоть с этой игрой облома не будет..

3
Flosstikss

Российского в дубляже? =)

1
worys

Тут слово дубляж вообще не уместен, озвучка да но дубляж то тут причем, 3д модельки персонажей вообще немые их озвучивают а не дублируют :)

0
theroodi

нормуль

0
askazanov

Да чё то игра какая то не такая как её представляли изначально...

-1
HellowRainbow

Зачем?

-2