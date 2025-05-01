Новый геймплейный ролик шутера PIONER посвятили рейду "Мануфактура"

Студия GFA Games представила новое геймплейное видео шутера Pioner, в котором показан рейд «Мануфактура». В ролике зрителям продемонстрировали напряжённую перестрелку и новых врагов. По словам разработчиков, это одна из самых сложных локаций — пройти её в одиночку практически невозможно. Успешное завершение рейда требует слаженной командной работы и хорошей подготовки.

Действие Pioner разворачивается на изолированном советском острове, окружённом аномалией. Игрокам предстоит выживать, исследовать опасные территории и сражаться с разнообразными противниками. Релиз MMO-шутера ожидается во второй половине 2025 года.