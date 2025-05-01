Новый геймплейный ролик шутера PIONER посвятили рейду "Мануфактура"

Студия GFA Games представила новое геймплейное видео шутера Pioner, в котором показан рейд «Мануфактура». В ролике зрителям продемонстрировали напряжённую перестрелку и новых врагов. По словам разработчиков, это одна из самых сложных локаций — пройти её в одиночку практически невозможно. Успешное завершение рейда требует слаженной командной работы и хорошей подготовки.
Действие Pioner разворачивается на изолированном советском острове, окружённом аномалией. Игрокам предстоит выживать, исследовать опасные территории и сражаться с разнообразными противниками. Релиз MMO-шутера ожидается во второй половине 2025 года.
когда прогорят опять будут игроков обвинять? игроки недооценили очередной онлайн шлак.
Почему ты думаешь что это будет шлак? Есть предпосылки?
есть. то что это очередная онлайн дроч. они кроме как шлак и не бывают. скорей всего как и фаллаут загнется. и без денег майкрософта не всплывет. просто интересно посмотреть на идиотов которые будут покупать онлайн скам.
А где ты видел что фоллаут загнулся?У него стабильный онлайн,выходят обновы и расширения контента .
ну читать не умеем. фаллаут он сначала загнулся. потом в него влили кучу денег. добавили квестов и всего прочего. и только потом в него вернулись игроки. здесь же история без поддержки. в этот пионер уже давно играют и по всей видимости он мало кому интересен и о нем уже давно забыли. по этому уже провал.
Ну что, народ, погнали на.
А сколько там ФПСов в кадре? Чёт всё совсем плывёт...
ща бы вышел ашфал и ни какой пионер не нужен но увы