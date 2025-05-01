ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 618 оценок

Новый геймплейный ролик шутера PIONER посвятили рейду "Мануфактура"

butcher69 butcher69

Студия GFA Games представила новое геймплейное видео шутера Pioner, в котором показан рейд «Мануфактура». В ролике зрителям продемонстрировали напряжённую перестрелку и новых врагов. По словам разработчиков, это одна из самых сложных локаций — пройти её в одиночку практически невозможно. Успешное завершение рейда требует слаженной командной работы и хорошей подготовки.

Действие Pioner разворачивается на изолированном советском острове, окружённом аномалией. Игрокам предстоит выживать, исследовать опасные территории и сражаться с разнообразными противниками. Релиз MMO-шутера ожидается во второй половине 2025 года.

20
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
OPen man

когда прогорят опять будут игроков обвинять? игроки недооценили очередной онлайн шлак.

7
Александр Дантес

Почему ты думаешь что это будет шлак? Есть предпосылки?

OPen man Александр Дантес

есть. то что это очередная онлайн дроч. они кроме как шлак и не бывают. скорей всего как и фаллаут загнется. и без денег майкрософта не всплывет. просто интересно посмотреть на идиотов которые будут покупать онлайн скам.

3
mihmih150klin OPen man

А где ты видел что фоллаут загнулся?У него стабильный онлайн,выходят обновы и расширения контента .

OPen man mihmih150klin

ну читать не умеем. фаллаут он сначала загнулся. потом в него влили кучу денег. добавили квестов и всего прочего. и только потом в него вернулись игроки. здесь же история без поддержки. в этот пионер уже давно играют и по всей видимости он мало кому интересен и о нем уже давно забыли. по этому уже провал.

Tiger Goose

Ну что, народ, погнали на.

5
Александр Дантес

А сколько там ФПСов в кадре? Чёт всё совсем плывёт...

1
Alex40001

ща бы вышел ашфал и ни какой пионер не нужен но увы

1