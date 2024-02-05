Новый геймплейный трейлер российского MMO-шутера Pioner посвятили демонстрации оружия

Российская студия GFA Games представила геймплейный ролик, в котором детально рассмотрено оружие будущего MMO-шутера под названием Pioner.
Ролик посвятили демонстрации шести разновидностей оружия, включая два дробовика, револьвер, две винтовки и пистолет-пулемет. Некоторые из этих "стволов" обладают возможностью стрелять ядовитыми и зажигательными снарядами.
Ожидается, что шутер от первого лица выйдет в 2024 году на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики также объявили о планах провести открытое бета-тестирование игры перед ее официальным релизом.
Очень слабый ИИ противников: в основном они просто бегут на ГГ. Остальные аспекты в ролике оставляют положительные впечатления.
а что им ещё остается делать? если они даже не успевают добежать просто, а так наносят урон как и в других играх, ничего не обычного собственно
А что эти мобы могут делать кулачками и оружкой ближнего боя на расстоянии?
хорошо мне нравится
Как обычно все испоганят читер асты
Хз- оружие выглядит убого . пострелушки напомнили борду. Крч, выйдет- надо будет пощупать, но пока что особо не впечатляет.