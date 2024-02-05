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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 395 оценок

Новый геймплейный трейлер российского MMO-шутера Pioner посвятили демонстрации оружия

butcher69
Новости

Российская студия GFA Games представила геймплейный ролик, в котором детально рассмотрено оружие будущего MMO-шутера под названием Pioner.

Ролик посвятили демонстрации шести разновидностей оружия, включая два дробовика, револьвер, две винтовки и пистолет-пулемет. Некоторые из этих "стволов" обладают возможностью стрелять ядовитыми и зажигательными снарядами.

Ожидается, что шутер от первого лица выйдет в 2024 году на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики также объявили о планах провести открытое бета-тестирование игры перед ее официальным релизом.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
StarfieJId

Очень слабый ИИ противников: в основном они просто бегут на ГГ. Остальные аспекты в ролике оставляют положительные впечатления.

1
Ellie Williams

а что им ещё остается делать? если они даже не успевают добежать просто, а так наносят урон как и в других играх, ничего не обычного собственно

2
ChromeDisaster

А что эти мобы могут делать кулачками и оружкой ближнего боя на расстоянии?

2
Zlobin_Evgeny

хорошо мне нравится

1
Screamerus

Как обычно все испоганят читер асты

-1
Alex Row

Хз- оружие выглядит убого . пострелушки напомнили борду. Крч, выйдет- надо будет пощупать, но пока что особо не впечатляет.

-1