Первый взгляд на одну из самых крупных локаций в российском ММО-шутере Pioner

В этом году отечественный игропром обещает порадовать игроков действительно масштабным постапокалиптическим шутером в духе культовой S.T.A.L.K.E.R., но с другими геймплейными ориентирами. Проект под названием Pioner от студии GFA Games запланирован к релизу уже в этом году, и в новой публикации разработчики хотят познакомить с размерами игрового мира. Команда авторов шутера опубликовала первый взгляд на карту одной из самых больших локаций Pioner.
Согласно комментариям разработчиков, на всеобщее обозрение была представлена карта "Среднеземья". Она не имеет ничего общего со знаменитыми книгами Джона Р. Р. Толкина, за исключением только схожего названия мира. Это будет одна из четырех крупных локаций Pioner, и её масштабы должны будут приятно удивить игроков.
На юге локации вы можете найти город Цемногорск. Нашли? Так вот. В свою очередь, уже размеры Цемногорска равны или превышают размеры Припяти из последнего аддона к одной всем известной нам игре. Такие пироги.
— сообщили в GFA Games.
В предыдущей публикации российские разработчики рассказали о физике тел и экипировке в Pioner. Дата релиза шутера по-прежнему остается неизвестной.
Главное что бы PvP был нормальный, а не дрочильня для дегенератов в стиле Таркова
Для начала хотя бы оптимизацию, а не чтобы играть могли исключительно владельцы 4090 и 5090
5090 еще не вышла кто ее владеть может?
В конце года выйдет, а релиз игры неизвестен, но точно не в середине года даже, вот и думай
В твоём FullHD играть можно без проблем и на 3060 в любую игру
Расскажи это Таркову, где на улицах просадки до 50 кадров и ниже потому что разработчик замечательный человек)))))
Тоже очень жду игру и хочется в неё верить, но... не только цветовая гамма вызывает отталкивание, но и карта фигпоймическое нечто :( Не могли сделать карту как в той же Вилке или Сталкере онлайн?