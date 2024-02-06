Авторы отечественного шутера Pioner похвастались добавлением физики тел и рассказали об экипировке игрока

Московская игровая студия GFA Games недавно провела небольшую геймплейную демонстрацию своего амбициозного MMO-шутера Pioner. Свежий ролик демонстрировал уникальные виды оружия в игре и другие геймплейные возможности. Как оказалось, это далеко не все новости, которые приготовили разработчики. В отдельном сообщении авторы проекта заявили о важном улучшении, которое получила игра в ходе разработки. Также они более подробно обсудили элементы экипировки игрока.
Как отмечают в GFA Games, шутер Pioner в ходе разработки продолжает получать приятные улучшения. Одним из недавних таких нововведений стала физическая модель, которая добавляет в игре физику тел и возможности физического взаимодействия с аномалиями. Это должно лучше отразиться на визуальном качестве постапокалиптического мира Pioner.
Что касается снаряжения в Pioner, игроки смогут самостоятельно создавать простое оружие. Для этого нужно будет найти чертежи и необходимые материалы, а также специальный станок. В шутере будет представлено разнообразное снаряжение, которое будет отличаться по характеристикам и типу. Например, в игре есть отдельный вид патронов и несколько видов брони.
Релиз Pioner по-прежнему назначен на 2024 год для ПК.
Разрабам смуты стоит поучиться как вести маркетинговую кампанию)
смута))) вот это точно будет шедеееевр))))
Регдолл это же классика, чё хвастаться?
Оказывается если не тырить госбабки, то и проект годный получится. Как там дела с анимацией, смутьянчики?
Очередная "отечественная" студия, какого правда отечества не уточняется, которая не имеет адреса , короче помойка .
естественно без предзаказа,надо хоть геймплей нормальный увидеть
А без физики тел, разве бывают шутеры? Нашли чем кичиться.
Ммо, нет спасибо
там вроде как один остров чисто синг
эт не совсем чистая ммо, там и сингл контент есть, хотя ммо часть тоже вроде как реализована адекватно