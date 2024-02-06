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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 397 оценок

Авторы отечественного шутера Pioner похвастались добавлением физики тел и рассказали об экипировке игрока

Gutsz
Новости

Московская игровая студия GFA Games недавно провела небольшую геймплейную демонстрацию своего амбициозного MMO-шутера Pioner. Свежий ролик демонстрировал уникальные виды оружия в игре и другие геймплейные возможности. Как оказалось, это далеко не все новости, которые приготовили разработчики. В отдельном сообщении авторы проекта заявили о важном улучшении, которое получила игра в ходе разработки. Также они более подробно обсудили элементы экипировки игрока.

Как отмечают в GFA Games, шутер Pioner в ходе разработки продолжает получать приятные улучшения. Одним из недавних таких нововведений стала физическая модель, которая добавляет в игре физику тел и возможности физического взаимодействия с аномалиями. Это должно лучше отразиться на визуальном качестве постапокалиптического мира Pioner.

Что касается снаряжения в Pioner, игроки смогут самостоятельно создавать простое оружие. Для этого нужно будет найти чертежи и необходимые материалы, а также специальный станок. В шутере будет представлено разнообразное снаряжение, которое будет отличаться по характеристикам и типу. Например, в игре есть отдельный вид патронов и несколько видов брони.

Релиз Pioner по-прежнему назначен на 2024 год для ПК.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Floww

Разрабам смуты стоит поучиться как вести маркетинговую кампанию)

2
RSV_GAMER_1987

смута))) вот это точно будет шедеееевр))))

1
Sidiusz

Регдолл это же классика, чё хвастаться?

1
GraF68ru

Оказывается если не тырить госбабки, то и проект годный получится. Как там дела с анимацией, смутьянчики?

-1
ka4o4ek

Очередная "отечественная" студия, какого правда отечества не уточняется, которая не имеет адреса , короче помойка .

Спойлер
-3
RSV_GAMER_1987

естественно без предзаказа,надо хоть геймплей нормальный увидеть

1
cuckold

А без физики тел, разве бывают шутеры? Нашли чем кичиться.

-8
vadimsalomatin

Ммо, нет спасибо

-8
maksfighter

там вроде как один остров чисто синг

5
Floww

эт не совсем чистая ммо, там и сингл контент есть, хотя ммо часть тоже вроде как реализована адекватно

3