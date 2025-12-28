Pioner получила праздничное обновление EA.0.0.3

Разработчики мультиплеерного шутера Pioner выпустили в обновление EA.0.0.3, которое добавило в игру праздничный контент и ряд технических улучшений.
Основные нововведения:
- Новогоднее событие на локации Бродячий перевал.
- Новое мировое событие в зоне Разбойная Пустошь.
- Добавлены карты сокровищ для поиска добычи.
- Появился тир для тренировки.
- Введена визуализация переполнения инвентаря.
- Улучшено уведомление о технических работах.
- Расширен район Бродячего Перевала.
- Исправлена ошибка, позволявшая получить доступ к сложным рейдама раньше требуемого уровня.
- Устранены проблемы с синхронизацией игроков и некорректным отображением статуса друзей.
- Оптимизирована работа серверов.
- Добавлено оповещение, если глобальный чат недоступен.
- Доработана система переназначения клавиш управления.
- Внесены правки в баланс, внутриигровую экономику и звуковое сопровождение.
Полный список изменений доступен в официальном патч-ноуте. В лаунчере "Игры от Ростелеком" обновление пока недоступно - разработчики сообщат о его выходе на этой платформе позже.
Ну шо, народ, кому оно надо на ?
Вполне норм , бесят лаги только постоянные
Когда ключ на площадках для рустима появится, можно и подумать.
ну вот,видите?кто там говорил,а?
А в этой игре то зачем этот цирк??? Ах да, игра то калл, можно и дальше издеваться над ней))))
Там на Зелёном уже даже этот Пионер появился )
Обрезанный до ужаса?