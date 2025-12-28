ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.4 822 оценки

Pioner получила праздничное обновление EA.0.0.3

AceTheKing AceTheKing

Разработчики мультиплеерного шутера Pioner выпустили в обновление EA.0.0.3, которое добавило в игру праздничный контент и ряд технических улучшений.

Основные нововведения:

  • Новогоднее событие на локации Бродячий перевал.
  • Новое мировое событие в зоне Разбойная Пустошь.
  • Добавлены карты сокровищ для поиска добычи.
  • Появился тир для тренировки.
  • Введена визуализация переполнения инвентаря.
  • Улучшено уведомление о технических работах.
  • Расширен район Бродячего Перевала.
  • Исправлена ошибка, позволявшая получить доступ к сложным рейдама раньше требуемого уровня.
  • Устранены проблемы с синхронизацией игроков и некорректным отображением статуса друзей.
  • Оптимизирована работа серверов.
  • Добавлено оповещение, если глобальный чат недоступен.
  • Доработана система переназначения клавиш управления.
  • Внесены правки в баланс, внутриигровую экономику и звуковое сопровождение.

Полный список изменений доступен в официальном патч-ноуте. В лаунчере "Игры от Ростелеком" обновление пока недоступно - разработчики сообщат о его выходе на этой платформе позже.

Barred

Ну шо, народ, кому оно надо на ?

6
Fedaykin
4
Изгоре
В лаунчере "Игры от Ростелеком" обновление пока недоступно
3
BoomGoTinko

Вполне норм , бесят лаги только постоянные

2
001fess

Когда ключ на площадках для рустима появится, можно и подумать.

ДаДжи

ну вот,видите?кто там говорил,а?

askazanov

А в этой игре то зачем этот цирк??? Ах да, игра то калл, можно и дальше издеваться над ней))))

askazanov

Там на Зелёном уже даже этот Пионер появился )

Pryw

Обрезанный до ужаса?