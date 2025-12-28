Pioner получила праздничное обновление EA.0.0.3

Разработчики мультиплеерного шутера Pioner выпустили в обновление EA.0.0.3, которое добавило в игру праздничный контент и ряд технических улучшений.

Основные нововведения:

Новогоднее событие на локации Бродячий перевал.

Новое мировое событие в зоне Разбойная Пустошь.

Добавлены карты сокровищ для поиска добычи.

Появился тир для тренировки.

Введена визуализация переполнения инвентаря.

Улучшено уведомление о технических работах.

Расширен район Бродячего Перевала.

Исправлена ошибка, позволявшая получить доступ к сложным рейдама раньше требуемого уровня.

Устранены проблемы с синхронизацией игроков и некорректным отображением статуса друзей.

Оптимизирована работа серверов.

Добавлено оповещение, если глобальный чат недоступен.

Доработана система переназначения клавиш управления.

Внесены правки в баланс, внутриигровую экономику и звуковое сопровождение.

Полный список изменений доступен в официальном патч-ноуте. В лаунчере "Игры от Ростелеком" обновление пока недоступно - разработчики сообщат о его выходе на этой платформе позже.