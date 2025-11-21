PIONER собрал свыше полумиллиона добавлений в список желаемых игр в Steam

Количество пользователей Steam, добавивших MMO-шутер PIONER в список желаемого, превысило 500 тысяч человек. Команда проекта поблагодарила сообщество за поддержку и подчеркнула, что такой интерес подталкивает их активно совершенствовать игру. Разработчики также пообещали, что уже скоро поделятся свежими новостями о проекте.

PIONER — это онлайн-игра с акцентом на выживание, исследование и динамичные боевые столкновения. Действие разворачивается на изолированном советском острове, пережившем масштабную техногенную аварию. Игроку предстоит увидеть разрушенные заводы, поглощённую природой технику и заброшенные посёлки, в которых теперь хозяйничают мутанты и враждующие группировки.

В роли оперативника герой отправляется на опасный остров с двумя ключевыми задачами: отыскать пропавших товарищей и выяснить природу загадочного объекта, известного как Могильник — смертельно опасного сооружения, ставшего источником катастрофы.