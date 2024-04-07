Разработчики амбициозного постапокалиптического шутера Pioner рассказали про группировки бандитов и показали концепт-арт

Многие из нас хотели бы видеть в играх разнообразие среди противников. Это касается как различных монстров, так и двуногих. Отечественные создатели шутера Pioner решили поговорить о внешнем виде и особенностях группировок бандитов. Сегодня речь пойдёт о рейдерах - постоянно нападающих на мирных жителей людей.
В глубинах пустынь после катастрофы стали собираться особые группы не желающих жить законно. Для защиты при набегах банды используют металлическую броню. Создана она из восстановленных профилированных листов, которые разбросаны по всему острову (действие игры разворачивается на таинственном архипелаге). Даже рейдеры, действующие исключительно в пустыне Разбойной Степи, имеют особый внешний вид и модель поведения, свойственную жителям засушливых краёв. Остальные группировки, как обещают сотрудники GFA Games, будут также детально проработаны, дабы интерес геймера не утихал по мере прохождения Pioner.
чет рейдеры одинаковы какие то (((👎
Там может быть больше одинакового чем только рейдеры) ждём что дальше покажут)
где дата!!!!!!
скоро выйдет))
наконец то новости про пионер!)
2я Смута
нет!!!
Тут что-то хотя бы показывают.