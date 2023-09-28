Разработчики отечественного шутера Pioner рассказали, как устроен мир игры ©

Московская студия GFA Games опубликовала обновленную информацию о своем амбиционном шутере Pioner. В ней игрокам предстоит погрузиться в атмосферный мир постапокалипсиса со множеством контента и различными испытаниями. В новой публикации разработчики более подробно описали структуру Pioner и детальнее рассказали о внутриигровом мире шутера.

В GFA Games отметили, что Pioner не является "экстракционным шутером". Разработчики постарались реализовать классический геймплей с элементами RPG, без ограничений во времени или целях для игроков. Игроки смогут свободно исследовать локации, переходя из разных областей или пользуясь системой быстрого перемещения через проводники и штабы организаций. Кроме обычных локаций, по мере прохождения игры будут открываться отдельные зоны с новым контентом.

По словам авторов шутера, каждая локация в Pioner — это самостоятельная среда обитания для мобов с детализированным окружением и центральным конфликтом между фракциями. Это стало одной из главных причин длительного производства игры и разделения большого открытого бесшовного мира на "группу открытых миров". Такой подход позволит разработчикам избежать перегруженности и проблем с производительностью, считают в GFA Games.

Что касается рейдов в Pioner — это классическая активность из MMORPG. Доступ к любому из рейдов осуществляется из отдельного интерфейса и возможен при выполнении специального квеста, вводящего игрока в курс событий рейда.

Шутер Pioner должен выйти до конца года на ПК. Ранее авторы показали озвучку игры от студии GamesVoice.