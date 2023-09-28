Разработчики отечественного шутера Pioner рассказали, как устроен мир игры

Московская студия GFA Games опубликовала обновленную информацию о своем амбиционном шутере Pioner. В ней игрокам предстоит погрузиться в атмосферный мир постапокалипсиса со множеством контента и различными испытаниями. В новой публикации разработчики более подробно описали структуру Pioner и детальнее рассказали о внутриигровом мире шутера.
В GFA Games отметили, что Pioner не является "экстракционным шутером". Разработчики постарались реализовать классический геймплей с элементами RPG, без ограничений во времени или целях для игроков. Игроки смогут свободно исследовать локации, переходя из разных областей или пользуясь системой быстрого перемещения через проводники и штабы организаций. Кроме обычных локаций, по мере прохождения игры будут открываться отдельные зоны с новым контентом.
По словам авторов шутера, каждая локация в Pioner — это самостоятельная среда обитания для мобов с детализированным окружением и центральным конфликтом между фракциями. Это стало одной из главных причин длительного производства игры и разделения большого открытого бесшовного мира на "группу открытых миров". Такой подход позволит разработчикам избежать перегруженности и проблем с производительностью, считают в GFA Games.
Что касается рейдов в Pioner — это классическая активность из MMORPG. Доступ к любому из рейдов осуществляется из отдельного интерфейса и возможен при выполнении специального квеста, вводящего игрока в курс событий рейда.
Шутер Pioner должен выйти до конца года на ПК. Ранее авторы показали озвучку игры от студии GamesVoice.
Мир будет устроен таким образом, что бы игрок донатил по максимуму, что бы в нем выжить. К сожалению...
Почему?
Так во всех выживачах. Вряд ли этот будет
Очень жду данный проект.
названия, как и сеттинг из жoпы достают. никакой оригинальности
Что то с каждой новостью всё больше сомнений об этой игре появляется...
Ребята почуяли, что хайп с экстракшоном очень резко прошел и началась стадия тошноты от экстракшонов и пытаются съехать. Ну желаю чтобы получилось не только на словах.