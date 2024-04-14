Создатели российского шутера Pioner рассказали про крайне опасных песчаных жуков-притворщиков, маскирующихся под грибы

В продолжении рассказов о жителях пустыни мира Pioner, разработчики решили поведать про особый вид противников, которые с первого взгляда могут показаться безобидными. Даже в нашем мире многие животные и растения используют окружение в качестве маскировки, чтобы скрываться от врагов, или же с успехом нападать на добычу. Что уж тогда говорить об агрессивном постапокалиптическом архипелаге, где разворачивается действие игры.
Жуки-притворщики являются чрезвычайно опасными противниками, способными в кратчайшие сроки окружить соперника и покончить с ним. Стоит помнить о месте обитания таких созданий - пустыни, поэтому за пределами безжизненного пространства вы их не увидите (однако в Pioner имеются и создания похуже, чем огромные песчаные жуки...). Ведут себя притворщики как самые настоящие прирождённые убийцы: скрываются на местности, выжидают подходящий момент, а затем внезапно нападают на ничего не подозревающую жертву. В качестве маскировки используют навершие своего панциря, пряча большую часть тела в песок. Дабы не попасться в лапы коварному существу (или если вы не готовы к столкновению с ним), стоит обходить жуков стороной и ни в коем случае не тревожить!
Да они мирные, песок едят))
и не говори) Игорькам лишь бы по генацидить кого ни будь в игрухе))
я чото бывшую жену на этой фразе вспомнил