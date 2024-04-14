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об игре
Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 441 оценка

Создатели российского шутера Pioner рассказали про крайне опасных песчаных жуков-притворщиков, маскирующихся под грибы

Избранный Белиара

В продолжении рассказов о жителях пустыни мира Pioner, разработчики решили поведать про особый вид противников, которые с первого взгляда могут показаться безобидными. Даже в нашем мире многие животные и растения используют окружение в качестве маскировки, чтобы скрываться от врагов, или же с успехом нападать на добычу. Что уж тогда говорить об агрессивном постапокалиптическом архипелаге, где разворачивается действие игры.

Жуки-притворщики являются чрезвычайно опасными противниками, способными в кратчайшие сроки окружить соперника и покончить с ним. Стоит помнить о месте обитания таких созданий - пустыни, поэтому за пределами безжизненного пространства вы их не увидите (однако в Pioner имеются и создания похуже, чем огромные песчаные жуки...). Ведут себя притворщики как самые настоящие прирождённые убийцы: скрываются на местности, выжидают подходящий момент, а затем внезапно нападают на ничего не подозревающую жертву. В качестве маскировки используют навершие своего панциря, пряча большую часть тела в песок. Дабы не попасться в лапы коварному существу (или если вы не готовы к столкновению с ним), стоит обходить жуков стороной и ни в коем случае не тревожить!

30
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

Да они мирные, песок едят))

4
Владимир Сумрак

и не говори) Игорькам лишь бы по генацидить кого ни будь в игрухе))

-1
Oscilograf
Дабы не попасться в лапы коварному существу

я чото бывшую жену на этой фразе вспомнил

1
FireLion1993
1