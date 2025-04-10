Свежая информация об MMO-шутере Pioner

В одном из интервью основатель и гендиректор GFA Games рассказал несколько подробностей об MMO-шутере Pioner.
- Игра выйдет во второй половине года, но "мы готовим что-то, что понравится поклонникам в первой половине года".
- С помощью микротранзакций, независимо от их формы, игроки смогут приобретать ТОЛЬКО косметические предметы, но никаких ярких, ядовитых или неоновых вещей, которые выглядят неуместно в этом мире, не будет.
- В планах развивать проект в нескольких направлениях, учитывая длительный жизненный цикл:
С точки зрения контента, в игре будут сезоны, события, контентные патчи и крупные DLC, которые расширят игровой мир, сюжет и кампанию.
С технической точки зрения - быстрые исправления баланса, введение новых механик и технические обновления (например, добавление новых графических технологий).
- Вдохновлялись Лавкрафтом в том числе.
- По мере игры, например, вы сможете повышать уровень параметра под названием "влияние" и изучать навыки, выбор прогресса которых создает уникальные билды игроков.
- Призрачный мир Pioner концептуально похож на Темную зону из The Division - есть некоторые отличия в конкретных деталях, но основная идея близка.
- В игре есть несколько больших карт. На этих картах экраны загрузки практически отсутствуют - все переходы в этих локациях плавные.
- Вы не сможете пройти основную кампанию в кооперативном режиме - ограничения в основном нарративные. Однако значительная часть квестов может быть выполнена в кооперативном режиме, и более того: есть система кооперативных диалогов с NPC.
- С точки зрения видения, PIONER представляет собой скорее техно-фентези, чем классический постапокалипсис. Аномальная энергия этого мира оказывает гораздо большее влияние. Как и в STALKER, у PIONER один общий источник вдохновения, "Пикник на обочине", но интерпретация другая - в некоторых аспектах PIONER ближе к первоисточнику, чем STALKER.
- Есть планы по переносу игры с версии движка UE4 на UE5, но только в будущем, как часть технического обновления после релиза. "На данный момент UE5 потребляет несоизмеримо больше ресурсов по сравнению с теми преимуществами, которые он дает, но мы работаем над этим".
Ну шо народ погнали
что они могут предложить как не обт )
Да хотя б демку стримерскую дали б пощупать уже, не плохо было бы.
Так уже дали почти 3 недели назад
Как дадут пощупать людям, так и можно что-то говорить. А пока все это слова.
Ещё раз повторюсь - еслибы сингл пилили бы, то игра бы получилась намного лучше, а в сторону мультиплеера шагнули радить денег дополнительных с каких нибудь "лутбоксов" - это очень плохо, да и походу с оптимизацией большие проблемы...
да там игра и так хрень ...... хоть сетевая. хоть одиночная 😂
А вот это не очень радостная новость
💩💩💩💩💩
Дали бесплатный движок и всё засрали всемирную паутину поделками, а игр стоящих по прежнему можно по пальцам одной руки посчитать, мафия, метро, сайлент Хилл, рейзик, гта5.
ну че народ, погоним нахер? ( нет ) атомик хард так и остается единственной достойной RU игрой всех времен, остальное VERYCALL
атомик хард на 7 из 10 игра, не более
Если только в своем жанре. А так есть еще те же Космические Рейнджеры, которые лично для меняя ценнее чем не только Atomic Heart, но даже большинства игр вообще.