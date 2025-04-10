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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 614 оценок

Свежая информация об MMO-шутере Pioner

Procy_on Procy_on

В одном из интервью основатель и гендиректор GFA Games рассказал несколько подробностей об MMO-шутере Pioner.

  • Игра выйдет во второй половине года, но "мы готовим что-то, что понравится поклонникам в первой половине года".
  • С помощью микротранзакций, независимо от их формы, игроки смогут приобретать ТОЛЬКО косметические предметы, но никаких ярких, ядовитых или неоновых вещей, которые выглядят неуместно в этом мире, не будет.
  • В планах развивать проект в нескольких направлениях, учитывая длительный жизненный цикл:
    С точки зрения контента, в игре будут сезоны, события, контентные патчи и крупные DLC, которые расширят игровой мир, сюжет и кампанию.
    С технической точки зрения - быстрые исправления баланса, введение новых механик и технические обновления (например, добавление новых графических технологий).
  • Вдохновлялись Лавкрафтом в том числе.
  • По мере игры, например, вы сможете повышать уровень параметра под названием "влияние" и изучать навыки, выбор прогресса которых создает уникальные билды игроков.
  • Призрачный мир Pioner концептуально похож на Темную зону из The Division - есть некоторые отличия в конкретных деталях, но основная идея близка.
  • В игре есть несколько больших карт. На этих картах экраны загрузки практически отсутствуют - все переходы в этих локациях плавные.
  • Вы не сможете пройти основную кампанию в кооперативном режиме - ограничения в основном нарративные. Однако значительная часть квестов может быть выполнена в кооперативном режиме, и более того: есть система кооперативных диалогов с NPC.
  • С точки зрения видения, PIONER представляет собой скорее техно-фентези, чем классический постапокалипсис. Аномальная энергия этого мира оказывает гораздо большее влияние. Как и в STALKER, у PIONER один общий источник вдохновения, "Пикник на обочине", но интерпретация другая - в некоторых аспектах PIONER ближе к первоисточнику, чем STALKER.
  • Есть планы по переносу игры с версии движка UE4 на UE5, но только в будущем, как часть технического обновления после релиза. "На данный момент UE5 потребляет несоизмеримо больше ресурсов по сравнению с теми преимуществами, которые он дает, но мы работаем над этим".
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ну шо народ погнали

2
DowncastKylian
мы готовим что-то, что понравится поклонникам в первой половине года

что они могут предложить как не обт )

0
Kitocun

Да хотя б демку стримерскую дали б пощупать уже, не плохо было бы.

0
CraftyNaxar Kitocun

Так уже дали почти 3 недели назад

0
Raphtallia

Как дадут пощупать людям, так и можно что-то говорить. А пока все это слова.

0
askazanov

Ещё раз повторюсь - еслибы сингл пилили бы, то игра бы получилась намного лучше, а в сторону мультиплеера шагнули радить денег дополнительных с каких нибудь "лутбоксов" - это очень плохо, да и походу с оптимизацией большие проблемы...

0
Леший3

да там игра и так хрень ...... хоть сетевая. хоть одиночная 😂

0
Just_a_guy
Есть планы по переносу игры с версии движка UE4 на UE5

А вот это не очень радостная новость

0
Леший3

💩💩💩💩💩

0
MAD_Terminator

Дали бесплатный движок и всё засрали всемирную паутину поделками, а игр стоящих по прежнему можно по пальцам одной руки посчитать, мафия, метро, сайлент Хилл, рейзик, гта5.

-4
Лидер 666 Antichrist

ну че народ, погоним нахер? ( нет ) атомик хард так и остается единственной достойной RU игрой всех времен, остальное VERYCALL

-5
Хаттаб жив

атомик хард на 7 из 10 игра, не более

0
Alamut95
остается единственной достойной RU игрой всех времен

Если только в своем жанре. А так есть еще те же Космические Рейнджеры, которые лично для меняя ценнее чем не только Atomic Heart, но даже большинства игр вообще.

0