В ММО-шутере Pioner игроки смогут встретить инопланетные формы жизни, которых "волнует цвет штанов игрока"

Отечественный ММО-шутер Pioner обещает отправить игроков в уникальный постапокалиптический мир. Узнать полноценную историю мира и населяющих его персонажей мы сможем только после релиза игры, однако уже сейчас игрокам стоит приготовиться к тому, что в игре люди будут не единственными разумными существами. В Pioner можно будет встретить инопланетные формы жизни, прибывшие в эти земли из далекого космоса.
О появлении инопланетян в Pioner намекнули сами разработчики игры из студии GFA Games. Через социальные сети авторы проекта сообщили, что по мере исследования постапокалиптичного мира можно будет встретить "Странников из далеких миров". При этом инопланетные формы жизни не будут враждебными по отношению к игрокам, наоборот, их можно считать дружелюбными. Единственное, что будет волновать этих существ, это "цвет штанов игрока", сообщили в GFA Games.
Напомним, ранее директор студии GFA Games заявил о планах на глобальный запуск Pioner во всем мире. При этом дата релиза шутера на данный момент остается неизвестной.
Малиновые штаны, и два раза Ку ))
О это ж пепелацы эцилопов!
Интеграция с КинДзаДза 😁
Ку.
Коричневый, только коричневый!
С каких планет будут гости и на чём они прилетят?
С планеты Плюк, прилетят на пепелаце, в поисках цапы для гравицапы.
С России
Надеюсь игра не будет основана не на луте который можно потерять вне сессии, и без вайпов и прочего.
А лучше вообще что то кардинальное свежее.
Очередное УГ. После Трейлера Dune, Пионер выглядит как кусок кривой ссанины.
какой же ты клоун...