на главную
об игре
Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 443 оценки

В ММО-шутере Pioner игроки смогут встретить инопланетные формы жизни, которых "волнует цвет штанов игрока"

Gutsz
Новости

Отечественный ММО-шутер Pioner обещает отправить игроков в уникальный постапокалиптический мир. Узнать полноценную историю мира и населяющих его персонажей мы сможем только после релиза игры, однако уже сейчас игрокам стоит приготовиться к тому, что в игре люди будут не единственными разумными существами. В Pioner можно будет встретить инопланетные формы жизни, прибывшие в эти земли из далекого космоса.

О появлении инопланетян в Pioner намекнули сами разработчики игры из студии GFA Games. Через социальные сети авторы проекта сообщили, что по мере исследования постапокалиптичного мира можно будет встретить "Странников из далеких миров". При этом инопланетные формы жизни не будут враждебными по отношению к игрокам, наоборот, их можно считать дружелюбными. Единственное, что будет волновать этих существ, это "цвет штанов игрока", сообщили в GFA Games.

Напомним, ранее директор студии GFA Games заявил о планах на глобальный запуск Pioner во всем мире. При этом дата релиза шутера на данный момент остается неизвестной.

22
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Az_Az

Малиновые штаны, и два раза Ку ))

7
FELDSHER

О это ж пепелацы эцилопов!

7
Denz333

Интеграция с КинДзаДза 😁

4
hpi

Ку.

4
k0les0

Коричневый, только коричневый!

0
шестиорка

С каких планет будут гости и на чём они прилетят?

0
Az_Az

С планеты Плюк, прилетят на пепелаце, в поисках цапы для гравицапы.

6
Ivan Nevaжno

С России

-2
вупсич пупсич

Надеюсь игра не будет основана не на луте который можно потерять вне сессии, и без вайпов и прочего.
А лучше вообще что то кардинальное свежее.

-4
Oppenheimer

Очередное УГ. После Трейлера Dune, Пионер выглядит как кусок кривой ссанины.

-4
Гейские врата 3 шлак

какой же ты клоун...

1