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об игре
Pirate Hunter 10.09.2009
Экшен, Шутер, От первого лица
7.1 71 оценка

Украинский шутер Pirate Hunter: Сомалийский капкан обрёл новую жизнь в Steam

Lunersun
Новости

Украинский шутер "Pirate Hunter: Сомалийский капкан", изначально выпущенный в 2009 году студией DIOsoft, неожиданно обрёл вторую жизнь на популярной игровой платформе Steam.

О чём игра? Главный герой — Игорь Котов, бывший «морской котик». История начинается довольно драматично: только что попрощавшись с женой-журналисткой, Игорь узнаёт, что её корабль захватили террористы. И вот наш герой отправляется на поиски любимой, которые приводят его на какие-то острова в Тихом океане.

Что касается геймплея, то это обычный шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит бегать по тропикам и истреблять местных пиратов, используя для этого более 20 образцов современного оружия, от различных пистолетов до навороченной снайперской винтовки.

Стоит отметить, что при выходе игра не снискала особой славы. Критики не церемонились, называя "Pirate Hunter" морально устаревшим клоном Far Cry, причём клоном не самым удачным. Некоторые даже сравнивали его с печально известными шутерами от польской CI Games — той самой студии, которая в прошлом году выпустила Lords of the Fallen, но в те времена она являлась главным производителем «польских шутеров».

Сейчас в Steam на игру действует скидка 25%, и она обойдётся вам всего в 285 рублей.

-32
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Wing42

Это который Святой Игорян убивал врага демонстрируя ему средний палец?

16
Yorick Angerfist
9
SoRaS3

Пойду ФарКрай 2 перепройду..

-2
антон фекалис

и даром не надо

9
StrelitziaReg

даже обложка , чел в воде , прям как в фарКрае1. Ну по игре могли хотя бы ленивый ремастер сделать, чет челы как будто в 1 день вспомнили что у них есть старый проект какой то и его в стим можно кинуть , поздаработать копейку.

4
Генерал Анатолий

Я был морским котиком и дела мои шли неплохо...

3
Alternativshik_6

Инстинкт - следующий.

0
SkyGame

Игра должна быть другой и выйди эдак в году 2005-06

0
ZAUSA

Поднялось... Поднялось со дна вслед за "Месть боксёра. Московский криминалитет"...

-4
Генерал Анатолий

Ждем теперь убийцу Doom 3 - Kreed (в котором классная вода)

0
ZAUSA Генерал Анатолий

https://www.playground.ru/kreed/opinion/kreed-404686?ysclid=m1uo2kmjzq205478505

-2
Navigor506

Украинский проект, да?)

-7
DishonestLythronax

2009 года) Тогда ещё было не безнадёжно.

0
RASTA PAHAN

Ну да, Русский язык же запретили, а, походу не

0
vertehwost

а ведь она реально лучше первого фар края ))) если бы она вышла в том же году

Зулин кстати с концовкой угадал

-10