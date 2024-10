Украинский шутер Pirate Hunter: Сомалийский капкан обрёл новую жизнь в Steam

Украинский шутер "Pirate Hunter: Сомалийский капкан", изначально выпущенный в 2009 году студией DIOsoft, неожиданно обрёл вторую жизнь на популярной игровой платформе Steam.

О чём игра? Главный герой — Игорь Котов, бывший «морской котик». История начинается довольно драматично: только что попрощавшись с женой-журналисткой, Игорь узнаёт, что её корабль захватили террористы. И вот наш герой отправляется на поиски любимой, которые приводят его на какие-то острова в Тихом океане.



Что касается геймплея, то это обычный шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит бегать по тропикам и истреблять местных пиратов, используя для этого более 20 образцов современного оружия, от различных пистолетов до навороченной снайперской винтовки.

Стоит отметить, что при выходе игра не снискала особой славы. Критики не церемонились, называя "Pirate Hunter" морально устаревшим клоном Far Cry, причём клоном не самым удачным. Некоторые даже сравнивали его с печально известными шутерами от польской CI Games — той самой студии, которая в прошлом году выпустила Lords of the Fallen, но в те времена она являлась главным производителем «польских шутеров».

Сейчас в Steam на игру действует скидка 25%, и она обойдётся вам всего в 285 рублей.