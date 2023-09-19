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Pirates Republic 2024 г.
5.7 39 оценок

Симулятор пиратской династии Pirate's Dynasty теперь называется Pirates Republic

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monk70
Новости

Разработчики Golden Hind Games и издатель Toplitz Productions объявили об изменении названия своего приключенческого боевика в открытом море Pirate's Dynasty на Pirates Republic.

Pirates Republic отдает дань уважения только ключевому месту Нью-Провиденс, которое в начале 18 века прославилось как «Пиратская республика». Это обстановка процедурно созданного островного мира, который игроки могут свободно исследовать и пытаться колонизировать, становясь самым отъявленным пиратом за всю историю. Также потребовалось другое название, чтобы лучше отразить измененную направленность игрового процесса, которую приняла разработка с момента ее первоначального анонса в 2022 году.

Pirates Republic выйдет в ранний доступ в 2024 году.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
001fess

сколько лет прошло, а нормальной игры про пиратов карибского моря так и не вышло от буржуев.

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Talendor3

а че там с кораблями?

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