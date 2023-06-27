PixelJunk Scrappers Deluxe выходит 27 июля ©

Кооперативная игра PixelJunk Scrappers Deluxe будет выпущена для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 27 июля, объявил разработчик Q-Games. Первоначально представленная несколько месяцев назад, это финальная версия оригинальной игры для Apple Arcade, в которой вы отправляетесь в приключение с боковой прокруткой, где вам нужно складывать мусор по ходу дела. Эта версия игры предоставит вам все, что было выпущено для нее на сегодняшний день, обновления, а также дополнительный бонусный контент.

Сбор мусора — это только часть работы в PixelJunk Scrappers Deluxe, где вынос мусора также означает уничтожение ваших врагов. Быстрый аркадный геймплей идеально подходит для совместной игры с друзьями и поддерживает полноценную кроссплатформенную сетевую игру.

PixelJunk Scrappers Deluxe — последняя часть многолетней серии игр PixelJunk от Q-Games. Запуск игры в следующем месяце приурочен к 15-летию франшизы и добавляет новое сочетание жанров в отмеченный наградами список игр.