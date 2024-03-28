Космическая выживалка The Planet Crafter выйдет из раннего доступа в начале апреля

Компания Miju Games объявила полную дату релиза The Planet Crafter, благодаря чему игра о выживании на планете выйдет из Раннего доступа спустя более чем два года.

Изначально игра была выпущена в раннем доступе в марте 2022 года, а 10 апреля The Planet Crafter наконец-то получит обновление 1.0. Оно принесет с собой много нового контента, так что это не просто запуск игры, но и ее название (или номер).

Согласно официальному анонсу на странице игры в Steam, в The Planet Crafter 1.0 появится кооперативный мультиплеер с поддержкой до десяти игроков, а также новые биомы, новая история и эндгейм-контент и многое другое.

В The Planet Crafter 1.0 также появится возможность создавать крупных животных "с помощью манипуляций с ДНК", что... ну, мы все знаем, чем это может закончиться, так что будьте осторожны.

Появятся новые анимации персонажей, а также новое кинематографическое вступление, чтобы ввести вас в мир The Planet Crafter. Кроме того, вас ждут новые предметы, которые можно изготовить, переработка существующих биомов, новые музыкальные композиции и множество других улучшений.

Другими словами, как вы, вероятно, и ожидали, The Planet Crafter 1.0, похоже, будет полностью отполированной версией игры на выживание, который находился в раннем доступе последние пару лет.

Если вы еще не знакомы с The Planet Crafter, то это игра с открытым миром на выживание, в которой вам предстоит преобразовать экосистему враждебной планеты, чтобы сделать ее пригодной для жизни людей.

Для этого нужно построить биосферу с нуля, создав механизмы для получения кислорода, атмосферного давления и отопления. С момента выхода игры в раннем доступе The Planet Crafter получила ряд обновлений, добавляющих новые биомы, пещерные системы и многое другое.

Полная версия The Planet Crafter выйдет 10 апреля на ПК через Steam.