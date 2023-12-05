Симулятор зоопарка Planet Zoo получит набор животных Евразии

Компания Frontier Developments анонсировала сегодня совершенно новое расширение для симулятора зоопарка — Planet Zoo. Planet Zoo: Eurasia Animal Pack появится на ПК в Steam 13 декабря. Все игроки также смогут насладиться рядом новых функций в рамках бесплатного обновления базовой игры.

Planet Zoo: Eurasia Animal Pack представляет восемь удивительных новых видов, все из которых происходят из разнообразных и захватывающих дух ландшафтов Евразии — крупнейшей континентальной территории на Земле. Игроки могут наблюдать, как их гости наблюдают за уникальным поведением каждого животного, а новая детальная анимация оживляет эти исключительные дополнения.

Трудно не заметить великолепного Зубра, который легко перемещается по глубокому снегу, несмотря на свои колоссальные размеры, а бесстрашная Росомаха обязательно поразит посетителей, взбираясь и отдыхая на близлежащих ветвях. Изящный лебедь-шипун, названный в честь своего тихого характера, также обязательно привлечет внимание своим впечатляющим размахом крыльев и поведением в поисках пищи под водой. В равной степени нельзя упускать из виду и диких кабанов. Гости могут увидеть очаровательных поросят, бегущих рядом со своей матерью, а также можно увидеть любопытного сайгака, исследующего свою среду обитания, используя свое главное достоинство: морду.

В список Planet Zoo: Eurasia Animal Pack входят: коренастый Такин с грубой коричневой шерстью и фирменными рогами; Медведь-ленивец, чье имя контрастирует с его ловкими движениями и злющим характером; и животное-экспонат «Черепаха Германа» с характерным рисунком панциря в виде «замочной скважины».

Помимо восьми захватывающих видов, начинающим смотрителям зоопарка предстоит проверить свои управленческие навыки в новом сценарии режима кампании. Берни Гудвин возвращается с секретной миссией, поручая игрокам спроектировать и построить зоопарк в качестве неожиданного подарка на пенсию для Нэнси Джонс.

В дополнение к пакету бесплатное обновление базовой игры предлагает всем игрокам ряд дополнений, улучшений и улучшений качества жизни. Теперь игроки могут подарить своим гостям прекрасные воспоминания о посещении зоопарка, спланировав совершенно новый, настраиваемый сувенирный магазин. Творить стало проще, чем когда-либо, благодаря новому режиму Flexicolour Multiselect, который позволяет игрокам выбирать и быстро перекрашивать несколько объектов, а любители животных также могут открывать новые цветовые морфы для бенгальских и сибирских тигров.