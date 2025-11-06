Анонсирована Planet Zoo 2 - сиквел симулятора зоопарка

Спустя шесть лет после выхода оригинала, студия Frontier Developments официально анонсировала сиквел симулятора управления зоопарком — Planet Zoo 2. Намек на продолжение появился в юбилейном видео, посвященном шестилетию первой игры.

В ролике можно увидеть счетчик лет: 2019, 2025, а затем — 2026, который плавно превращается в цифру «2». Как сообщает редакция ресурса PC Gamer, студия также отдельно подтвердила работу над сиквелом в заявлении на своем сайте.

«С момента запуска Planet Zoo в 2019 году мы были поражены творчеством, страстью и преданностью нашего сообщества! — пишет Frontier Developments. — От красивых сред и вольеров для животных до впечатляющих зоопарков — больших и маленьких — Planet Zoo стала для всех нас способом выразить любовь к животным и рассказать о важности их благополучия и сохранения по всему миру. Но что же ждет в будущем? Мы рады сообщить, что усердно работаем над сиквелом Planet Zoo! Мы в восторге от этого проекта и с нетерпением ждем возможности рассказать вам больше в следующем году!»

Хотя точная дата выхода Planet Zoo 2 не названа, намек в видео позволяет предположить, что релиз может состояться в 2026 году. Впрочем, это может быть и датой полноценного анонса игры. Ожидается, что подробности о проекте появятся уже в ближайшие месяцы.

Напомним, что оригинальная Planet Zoo получила высокие оценки критиков. В рецензии для PC Gamer Крис Ливингстон назвал её «еще одним сильным (хоть и напряженным) менеджмент-симулятором от Frontier Developments» и поставил игре 75%.

Тем временем, для тех, кто хочет познакомиться с первой частью, на платформе Fanatical действует распродажа: Deluxe-издание Planet Zoo доступно всего за $14.84 (~1200 рублей) — скидка 73%. Также со скидкой 55% продаются все многочисленные дополнения к игре.