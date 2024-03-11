PUBG: Battlegrounds перейдет на движок Unreal Engine 5 и получит разрушаемое окружение

Прошло уже семь лет с тех пор, как PUBG: Battlegrounds захватила игровой мир, запустив в нем вирус королевской битвы, который на долгие годы стала доминирующей в онлайновых играх и вдохновил целый ряд подражателей.

Хотя игра уже не так популярна, как раньше, PUBG: Battlegrounds по-прежнему имеет активное сообщество, которое требует обновлений. Сегодня разработчик KRAFTON представил подробную дорожную карту на этот год, сообщив, что грядут большие изменения.

Для начала разработчики перейдут с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Директор по производству Ingame Тэхрюн Ким (Taehryun Kim) сказал:

Мы думаем, что больше всего вы ждете визуальных улучшений. Цель команды разработчиков — добиться высочайшего качества визуальных улучшений, начиная от персонажей и транспортных средств и заканчивая оружием и игровым миром. Я упомянул об изменениях, которые игроки смогут непосредственно ощутить, но мы будем обновлять не только движок. В процессе мы также внесем различные изменения. Элементы, которые будут изменены или сохранены. Хотя сложно описать все в деталях, можно с уверенностью сказать, что мы сохраним знаковые характеристики и основной геймплей PUBG: Battlegrounds и сделаем все возможное, чтобы игра стала долгоиграющей.

KRAFTON также готовит UGC (user-generated content), который позволит игрокам создавать собственные карты и моды в игре. Кроме того, будет введено разрушаемое окружение, которое добавит в игру новый динамичный слой стратегии и тактики. Игроки PUBG: Battlegrounds смогут стратегически разрушать части зданий или возводить оборонительные барьеры, открывая новые маршруты атаки или защищая территории. Предварительная версия этой функции будет добавлена в апрельском обновлении, а затем расширена в последующих патчах.

KRAFTON также разрабатывает предметы, ориентированные на выживание, чтобы добавить больше динамики, а также дорабатывает и расширяет специальные режимы для более казуального игрового опыта.

Также будут запущены новые геймплейные системы и контент, чтобы усилить напряжение и предложить новые испытания. Система "команда против команды" позволит игрокам объединиться с товарищами по команде и сразиться с соперниками, а за командные победы можно будет получить награды. Наконец, KRAFTON пообещал улучшения в системах матчмейкинга, ранговой игры и защиты от мошенников.