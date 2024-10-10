Разработчики PUBG анонсировали несколько новых ивентов

Сегодня разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали несколько новых внутриигровых ивентов в честь выхода обновления под номером 32.1 на основных серверах игры. В рамках этих событий игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.

Квест Кошмар!

Сыграть 5 матчей в режиме «Вернуться от голодных».

Сыграть 10 матчей в режиме «Вернуться от голодных».

Пройти 1 этап в режиме «Вернуться от голодных».

Совокупные доступные награды

2 ключа

2 сундука охотника

700 G-COIN (3 дня)Можно использовать в течение 3 дней с момента получения награды.

График проведения события

ПК: 10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 3 ноября, 18:00 (МСК)

Консоли: 17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 10 ноября, 18:00 (МСК)

События со входом 1 и 2

Миссия

Войти в лобби. Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).

Совокупные доступные награды

Граффити «Красный код»

1 сундук охотника

1 ключ

30 купонов контрабанды

2500 BP

График проведения события

ПК: 10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 17 октября, 05:00 (МСК)

Консоли: 17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 24 октября, 05:00 (МСК)

«5 дней входа» 2

Миссия

Войти в лобби. Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).

Совокупные доступные награды

Граффити «Крысиный яд»

1 сундук охотника

1 ключ

30 купонов контрабанды

2500 BP

График проведения события

ПК: 24 октября, 05:00 – 31 октября, 05:00 (МСК)

Консоли: 31 октября, 05:00 – 7 ноября, 05:00 (МСК)

Уикенд Бустер 1 и 2

Миссии

Войти в лобби.

Выжить в общей сложности 60 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.

Совокупные доступные награды

2 сундука охотника

40 купонов контрабанды

График проведения события

ПК: 18 октября, 05:00 – 21 октября, 05:00 (МСК)

Консоли: 25 октября, 05:00 – 28 октября, 05:00 (МСК)

Уикенд Бустер 2

Миссии

Войти в лобби.

Выжить в общей сложности 60 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.

Совокупные доступные награды

2 ключа

40 купонов контрабанды

График проведения события