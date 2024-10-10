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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 217 оценок

Разработчики PUBG анонсировали несколько новых ивентов

Solstice
Новости

Сегодня разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали несколько новых внутриигровых ивентов в честь выхода обновления под номером 32.1 на основных серверах игры. В рамках этих событий игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.

Квест Кошмар!

  • Сыграть 5 матчей в режиме «Вернуться от голодных».
  • Сыграть 10 матчей в режиме «Вернуться от голодных».
  • Пройти 1 этап в режиме «Вернуться от голодных».

Совокупные доступные награды

  • 2 ключа
  • 2 сундука охотника
  • 700 G-COIN (3 дня)Можно использовать в течение 3 дней с момента получения награды.

График проведения события

  • ПК: 10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 3 ноября, 18:00 (МСК)
  • Консоли: 17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 10 ноября, 18:00 (МСК)

События со входом 1 и 2

Миссия

  • Войти в лобби. Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).

Совокупные доступные награды

  • Граффити «Красный код»
  • 1 сундук охотника
  • 1 ключ
  • 30 купонов контрабанды
  • 2500 BP

График проведения события

  • ПК: 10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 17 октября, 05:00 (МСК)
  • Консоли: 17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 24 октября, 05:00 (МСК)

«5 дней входа» 2

Миссия

  • Войти в лобби. Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).

Совокупные доступные награды

  • Граффити «Крысиный яд»
  • 1 сундук охотника
  • 1 ключ
  • 30 купонов контрабанды
  • 2500 BP

График проведения события

  • ПК: 24 октября, 05:00 – 31 октября, 05:00 (МСК)
  • Консоли: 31 октября, 05:00 – 7 ноября, 05:00 (МСК)

Уикенд Бустер 1 и 2

Миссии

  • Войти в лобби.
  • Выжить в общей сложности 60 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.

Совокупные доступные награды

  • 2 сундука охотника
  • 40 купонов контрабанды

График проведения события

  • ПК: 18 октября, 05:00 – 21 октября, 05:00 (МСК)
  • Консоли: 25 октября, 05:00 – 28 октября, 05:00 (МСК)

Уикенд Бустер 2

Миссии

  • Войти в лобби.
  • Выжить в общей сложности 60 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.

Совокупные доступные награды

  • 2 ключа
  • 40 купонов контрабанды

График проведения события

  • ПК: 1 ноября, 05:00 – 4 ноября, 05:00 (МСК)
  • Консоли: 8 ноября, 05:00 – 11 ноября, 05:00 (МСК)
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
askazanov

Постепенно скатывается игруля с этой клоунадой, то ли уже скатилась...

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