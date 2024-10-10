Разработчики PUBG анонсировали несколько новых ивентов

Сегодня разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали несколько новых внутриигровых ивентов в честь выхода обновления под номером 32.1 на основных серверах игры. В рамках этих событий игроки могут получить скины и другие награды за выполнение миссий, либо ежедневный заход в PUBG.
Квест Кошмар!
- Сыграть 5 матчей в режиме «Вернуться от голодных».
- Сыграть 10 матчей в режиме «Вернуться от голодных».
- Пройти 1 этап в режиме «Вернуться от голодных».
Совокупные доступные награды
- 2 ключа
- 2 сундука охотника
- 700 G-COIN (3 дня)Можно использовать в течение 3 дней с момента получения награды.
График проведения события
- ПК: 10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 3 ноября, 18:00 (МСК)
- Консоли: 17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 10 ноября, 18:00 (МСК)
События со входом 1 и 2
Миссия
- Войти в лобби. Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).
Совокупные доступные награды
- Граффити «Красный код»
- 1 сундук охотника
- 1 ключ
- 30 купонов контрабанды
- 2500 BP
График проведения события
- ПК: 10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 17 октября, 05:00 (МСК)
- Консоли: 17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 24 октября, 05:00 (МСК)
«5 дней входа» 2
Миссия
- Войти в лобби. Сбрасывается ежедневно в 05:00 (МСК).
Совокупные доступные награды
- Граффити «Крысиный яд»
- 1 сундук охотника
- 1 ключ
- 30 купонов контрабанды
- 2500 BP
График проведения события
- ПК: 24 октября, 05:00 – 31 октября, 05:00 (МСК)
- Консоли: 31 октября, 05:00 – 7 ноября, 05:00 (МСК)
Уикенд Бустер 1 и 2
Миссии
- Войти в лобби.
- Выжить в общей сложности 60 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.
Совокупные доступные награды
- 2 сундука охотника
- 40 купонов контрабанды
График проведения события
- ПК: 18 октября, 05:00 – 21 октября, 05:00 (МСК)
- Консоли: 25 октября, 05:00 – 28 октября, 05:00 (МСК)
Уикенд Бустер 2
Миссии
- Войти в лобби.
- Выжить в общей сложности 60 минут. Время выживания включает в себя время, когда вы наблюдаете за союзниками.Миссии доступны в обычных/ранговых/аркадных матчах.
Совокупные доступные награды
- 2 ключа
- 40 купонов контрабанды
График проведения события
- ПК: 1 ноября, 05:00 – 4 ноября, 05:00 (МСК)
- Консоли: 8 ноября, 05:00 – 11 ноября, 05:00 (МСК)
Постепенно скатывается игруля с этой клоунадой, то ли уже скатилась...