Разработчики PUBG начнут строже наказывать нарушителей в ранкеде

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS начнут чаще применять санкции в отношении игроков, которые некорректно ведут себя в ранговом режиме. Информация об этом появилась в официальном аккаунте службы поддержки PUBG в соцсети X.

Начиная с консольного обновления #36.2, санкции, такие как снижение рейтинговых очков (RP), будут применяться строже в отношении оскорбительного поведения в рейтинговом режиме.



Подобные действия считаются нарушающими честную конкуренцию и негативно влияют на других игроков. Мы продолжим внимательно следить за такими случаями и при необходимости принимать соответствующие меры.

Сегодня, 18 июля, PUBG Studios выпустили обновление под номером 36.2 для консольной версии PUBG: BATTLEGROUNDS (на Xbox & PlayStation).