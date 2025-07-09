Разработчики PUBG: Battlegrounds опубликовали обзор патча 36.2

PUBG Studios выпустили видеоролик, в котором кратко перечислили и описали основные нововведения патча 36.2, который 9 июля будет установлен на основные серверы PUBG: Battlegrounds.

Напомним, что в этом патче разработчики представили новую коллаборацию, внесли ряд изменений в игровой процесс, анонсировали инструментарий для создания пользовательского контента. Кроме того, PUBG Studios представили новый Билет выжившего, улучшили маскировочную сетку для транспорта, обновили систему кланов, а также внесли множество других улучшений и исправлений.

Кроме того, разработчики сообщили, что забанили 50 тысяч аккаунтов (и больше 22 тысяч устройств) за период с 30 июня по 6 июля 2025 года. Из них 43 тысячи аккаунтов получили бан за использование читов.