Разработчики PUBG тизерят новый режим игры, где нужно будет "выживать"

Компания Krafton готовит следующее большое обновление для популярного шутера PUBG: BATTLEGROUNDS. Похоже, что на этот раз игроки не обойдутся новым набором оружия и картами, разработчики действительно готовят нечто более серьезное. Недавно они опубликовали тизер, в котором сообщается о появлении дополнительного игрового режима в PUBG.
Подробностей о новом режиме PUBG пока нет. Разработчики советуют игрокам дождаться официального анонса с полноценным трейлером, который объяснит правила игрового процесса.
Как сообщается, это будет масштабный игровой режим, с "простыми" для понимания правилами. В нём игроки смогут испытать систему создания предметов прямо в матче и выживать, в одиночку или объединившись с другими игроками.
Ожидается, что подробности нового режима для PUBG будут раскрыты ближе к концу месяца, когда разработчики поделятся планами на будущее игры.
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