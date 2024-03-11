на главную
об игре
PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.3 1 138 оценок

Разработчики PUBG заблокировали 3,2 миллиона пользователей за нарушения правил в 2023 году

KAMA33
Новости

Выяснилось, что в 2023 году в игре было навсегда забанено ошеломляющее количество читеров , цифра достигла 3,2 миллиона. Это число превышает количество игроков в некоторых современных шутерах. Однако, компания KRAFTON заверила поклонников королевской битвы в том, что работа над улучшением античит-систем продолжается.

В 2022 году PUBG навсегда забанило 2,4 миллиона мошенников. К 2023 году это число увеличилось на 33%, достигнув 3,2 миллиона забаненных аккаунтов. В блог-посте, посвященном седьмой годовщине игры и обозревающем будущие планы, было сказано:

Однако, несмотря на это, борьба с мошенничеством продолжается, поскольку читеры постоянно находят новые способы обхода систем защиты. Поэтому мы не только улучшаем текущие инициативы по борьбе с мошенничеством, но и разрабатываем новые стратегии и контрмеры. Мы готовы адаптироваться и развиваться, стремясь обеспечить справедливость и честную игровую среду.

С этой целью KRAFTON и команда разработчиков PUBG внедряют более строгие механизмы обнаружения и используют продвинутое глубокое обучение, чтобы избавиться от мошенников и нечестных игроков. Основная задача заключается в том, чтобы первоначально выявить тех, кто использует незаконное программное обеспечение и гарантировать, что они не смогут возвратится в игровую экосистему после их принудительного удаления.

7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
hpi

Сколько читеров не бань они все ровно по вылазят.

5
ПетроНепетро

А что если, попробовать официально разрешить читы на время?

0
Just Name ПетроНепетро

ничего не поменяется. кто хочет играть с читами - играет

0
ПетроНепетро Just Name

Это понятно, но причина игры с читами какова? Чаще всего, играть лучше других. А если у всех читы?? То они теряют былой смысл ими пользоваться.

0
Truth85 ПетроНепетро

ну тогда будет неинтересно играть

0
ПетроНепетро Truth85

Если это всё не обыграть грамотно, то да. Это можно представить как Ивент раз в неделю..

0
Леший3

пабг дерьмо!!!!!! 🤢💩😂

5
Rawface

Написать можно хоть и триллион заблокировали, а толку то нету-читеры были есть и будут)

3
kotasha

Если бан не по железу, то эта всё филькина грамот, на 3.2 миллиона забаненных аккаунтов будет создана столько же новых ибо игра стала бесплатной.

2
KANSERVATOR

ну на самом деле не часто читеры встречаются сейчас, в пабг лайт да было их много. Вот в кс я удивился на днях увидев читера в мм. Вот столько времени уже прошло, разве нельзя в корне этих читеров выкопать и выкинуть в мусорку? Почему их в доте нет или в других моба играх? В доте не встречал никогда читеров за 10 лет

0