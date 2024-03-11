Разработчики PUBG заблокировали 3,2 миллиона пользователей за нарушения правил в 2023 году

Выяснилось, что в 2023 году в игре было навсегда забанено ошеломляющее количество читеров , цифра достигла 3,2 миллиона. Это число превышает количество игроков в некоторых современных шутерах. Однако, компания KRAFTON заверила поклонников королевской битвы в том, что работа над улучшением античит-систем продолжается.
В 2022 году PUBG навсегда забанило 2,4 миллиона мошенников. К 2023 году это число увеличилось на 33%, достигнув 3,2 миллиона забаненных аккаунтов. В блог-посте, посвященном седьмой годовщине игры и обозревающем будущие планы, было сказано:
Однако, несмотря на это, борьба с мошенничеством продолжается, поскольку читеры постоянно находят новые способы обхода систем защиты. Поэтому мы не только улучшаем текущие инициативы по борьбе с мошенничеством, но и разрабатываем новые стратегии и контрмеры. Мы готовы адаптироваться и развиваться, стремясь обеспечить справедливость и честную игровую среду.
С этой целью KRAFTON и команда разработчиков PUBG внедряют более строгие механизмы обнаружения и используют продвинутое глубокое обучение, чтобы избавиться от мошенников и нечестных игроков. Основная задача заключается в том, чтобы первоначально выявить тех, кто использует незаконное программное обеспечение и гарантировать, что они не смогут возвратится в игровую экосистему после их принудительного удаления.
Сколько читеров не бань они все ровно по вылазят.
А что если, попробовать официально разрешить читы на время?
ничего не поменяется. кто хочет играть с читами - играет
Это понятно, но причина игры с читами какова? Чаще всего, играть лучше других. А если у всех читы?? То они теряют былой смысл ими пользоваться.
ну тогда будет неинтересно играть
Если это всё не обыграть грамотно, то да. Это можно представить как Ивент раз в неделю..
пабг дерьмо!!!!!! 🤢💩😂
Написать можно хоть и триллион заблокировали, а толку то нету-читеры были есть и будут)
Если бан не по железу, то эта всё филькина грамот, на 3.2 миллиона забаненных аккаунтов будет создана столько же новых ибо игра стала бесплатной.
ну на самом деле не часто читеры встречаются сейчас, в пабг лайт да было их много. Вот в кс я удивился на днях увидев читера в мм. Вот столько времени уже прошло, разве нельзя в корне этих читеров выкопать и выкинуть в мусорку? Почему их в доте нет или в других моба играх? В доте не встречал никогда читеров за 10 лет