Трейлер PUBG демонстрирует хэллоуинский режим с кровожадными зомби

Тематический режим с зомби, посвященный надвигающемуся Хэллоуину, появится в PUBG: Battlegrounds уже в эту пятницу, 20 октября, и будет доступен до 6 ноября включительно. В игре начнется зомби-апокалипсис, и команде из четырех человек придется со всем этим как-то разобраться.
Если судить по трейлеру, то правила в новом режиме весьма просты: команде предстоит отстреливаться от орд живучих и крайне шустрых мертвецов, попутно решая различные задачи — к примеру, заправить генератор бензином. Врагов при этом будет несколько видов, и наверняка к каждому подход будет свой особый подход.