В PUBG: Battlegrounds улучшили античит

В рамках сегодняшнего технического обслуживания серверов PUBG: BATTLEGROUNDS разработчики улучшили работу античита в игре. Информация об этом появилась в официальном аккаунте службы поддержки PUBG в соцсети X.

Мы улучшили функциональность нашей системы античита, специально нацеленной на реагирование на недавнее использование запрещённых программ.

Это обновление усиливает способность системы анализировать поведенческие шаблоны читеров и контекстные взаимодействия между игроками, что позволяет более точно выявлять аномальную активность в игре.

В результате мы ожидаем заметное снижение количества столкновений с читерами и общее повышение справедливости и качества игрового процесса.

Кроме того, мы будем внимательно отслеживать обнаружение и меры в реальном времени на основе обновлённых возможностей и продолжим повышать точность нашей античит-системы за счёт постоянного анализа данных.

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS забанили 63 тысячи аккаунтов (и 21 тысячу устройств) за период с 9 по 15 июня 2025 года. Из них 55 тысяч аккаунтов получили бан за использование читов.