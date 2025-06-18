В PUBG: Battlegrounds улучшили античит

В рамках сегодняшнего технического обслуживания серверов PUBG: BATTLEGROUNDS разработчики улучшили работу античита в игре. Информация об этом появилась в официальном аккаунте службы поддержки PUBG в соцсети X.
Мы улучшили функциональность нашей системы античита, специально нацеленной на реагирование на недавнее использование запрещённых программ.
- Это обновление усиливает способность системы анализировать поведенческие шаблоны читеров и контекстные взаимодействия между игроками, что позволяет более точно выявлять аномальную активность в игре.
- В результате мы ожидаем заметное снижение количества столкновений с читерами и общее повышение справедливости и качества игрового процесса.
Кроме того, мы будем внимательно отслеживать обнаружение и меры в реальном времени на основе обновлённых возможностей и продолжим повышать точность нашей античит-системы за счёт постоянного анализа данных.
Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS забанили 63 тысячи аккаунтов (и 21 тысячу устройств) за период с 9 по 15 июня 2025 года. Из них 55 тысяч аккаунтов получили бан за использование читов.
Когда там уже UE5? Их переписанный UE4 мусор.
Как там UE5, тогда оценка опадёт на полное дно, для такого движка нужна весьма прямые руки.
В следующем году разрабы обещали
Звучит как начало анекдота))