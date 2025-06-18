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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 335 оценок

В PUBG: Battlegrounds улучшили античит

Solstice Solstice

В рамках сегодняшнего технического обслуживания серверов PUBG: BATTLEGROUNDS разработчики улучшили работу античита в игре. Информация об этом появилась в официальном аккаунте службы поддержки PUBG в соцсети X.

Мы улучшили функциональность нашей системы античита, специально нацеленной на реагирование на недавнее использование запрещённых программ.

  • Это обновление усиливает способность системы анализировать поведенческие шаблоны читеров и контекстные взаимодействия между игроками, что позволяет более точно выявлять аномальную активность в игре.
  • В результате мы ожидаем заметное снижение количества столкновений с читерами и общее повышение справедливости и качества игрового процесса.

Кроме того, мы будем внимательно отслеживать обнаружение и меры в реальном времени на основе обновлённых возможностей и продолжим повышать точность нашей античит-системы за счёт постоянного анализа данных.

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS забанили 63 тысячи аккаунтов (и 21 тысячу устройств) за период с 9 по 15 июня 2025 года. Из них 55 тысяч аккаунтов получили бан за использование читов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
bysaturn

Когда там уже UE5? Их переписанный UE4 мусор.

kotasha

Как там UE5, тогда оценка опадёт на полное дно, для такого движка нужна весьма прямые руки.

PREDATOR7706

В следующем году разрабы обещали

darkboteuh

Звучит как начало анекдота))