В RuStore появилась PUBG Mobile

PUBG Mobile стала доступной в отечественном магазине приложений RuStore. Пользователи уже могут загрузить одну из самых популярных в мире королевских битв и попробовать многочисленные карты и режимы.

В версии для мобильных телефонов есть настраиваемое управление, режим тренировки и голосовой чат с товарищами по команде. Рекомендуемые системные требования для PUBG Mobile — Android 5.1.1 или новее и хотя бы 2 ГБ оперативной памяти.

Судя по отзывам, в версии PUBG Mobile из RuStore недоступны внутриигровые покупки. Но не исключено, что эта возможность появится в ближайшее время.