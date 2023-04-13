PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
6.2 1 000 оценок

В RuStore появилась PUBG Mobile

PastKNIGHT
Новости

PUBG Mobile стала доступной в отечественном магазине приложений RuStore. Пользователи уже могут загрузить одну из самых популярных в мире королевских битв и попробовать многочисленные карты и режимы.

В версии для мобильных телефонов есть настраиваемое управление, режим тренировки и голосовой чат с товарищами по команде. Рекомендуемые системные требования для PUBG Mobile — Android 5.1.1 или новее и хотя бы 2 ГБ оперативной памяти.

Судя по отзывам, в версии PUBG Mobile из RuStore недоступны внутриигровые покупки. Но не исключено, что эта возможность появится в ближайшее время.

Мобильные
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
TIMetal

Теперь можно спокойно донатить картой МИР) я так этого ждал!)

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