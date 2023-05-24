Новый трейлер сказочного приключения The Plucky Squire ©

Plucky Squire вернулся, чтобы показать себя во время Sony PlayStation Showcase с новым красочным трейлером с игровым процессом, подтверждающим, среди прочего, запуск в 2023 году на PS5, а также на ПК, Xbox Series X | S и Nintendo Switch.

В видео, представленном сегодня, мы можем увидеть некоторые новые последовательности игрового процесса, в которых главный герой Джот перемещается между одной иллюстрированной книгой и другой, сталкиваясь с различными врагами и различными проблемами, причем игровой процесс время от времени меняется в зависимости от случая, переходя от 2D к 3D-окружениям.

Plucky Squire следует за волшебными приключениями Джота и его друзей, персонажей сборника рассказов, которые открывают для себя трехмерный мир за пределами страниц своей книги. Когда злой Humgrump понимает, что он злодей книги, которому суждено проиграть битву с силами добра на всю вечность, он изгоняет героического Джота с ее страниц и навсегда меняет историю.

Прыгайте между двухмерными и трехмерными мирами в этом завораживающем приключенческом боевике: решайте головоломки, собирайте значки, летайте на реактивном ранце и получайте удовольствие от многих других восхитительных и удивительных мини-испытаний, когда вы становитесь живым героем сборника рассказов.