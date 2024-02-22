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The Plucky Squire 2024 г.
Адвенчура, Инди, Платформер
5.1 10 оценок

Новый трейлер сказочного приключения The Plucky Squire демонстрирует решение головоломок

butcher69
Новости

Разработчик All Possible Futures выпустил новый трейлер к грядущему сказочному приключению The Plucky Squire. В трейлере показана головоломка Mine Puzzle, демонстрирующая примеры не только боя, но и решения головоломок. Посмотрите его ниже.

В трейлере рассказывается об основном геймплее The Plucky Squire, который включает в себя вход и выход из сюжетных книг, объединяющих 3D и 2D геймплей. Исследуя шахту, главный герой Джот должен решить множество головоломок, некоторые из которых даже требуют перевернуть страницы книги, в которой он сейчас находится, чтобы найти другой вход.

Еще один геймплейный трейлер приключенческого экшена появился в мае 2023 года. В трейлере было показано множество различных персонажей The Plucky Squire, включая главного героя Йота, а также подругу детства Вайолет и покладистого горного тролля Трэша, среди прочих персонажей.

The Plucky Squire была анонсирована еще в июне 2022 года. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Изначально игра должна была выйти в 2023 году, но затем была перенесена на 2024 год.

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