Новый трейлер сказочного приключения The Plucky Squire демонстрирует решение головоломок

Разработчик All Possible Futures выпустил новый трейлер к грядущему сказочному приключению The Plucky Squire. В трейлере показана головоломка Mine Puzzle, демонстрирующая примеры не только боя, но и решения головоломок. Посмотрите его ниже.

В трейлере рассказывается об основном геймплее The Plucky Squire, который включает в себя вход и выход из сюжетных книг, объединяющих 3D и 2D геймплей. Исследуя шахту, главный герой Джот должен решить множество головоломок, некоторые из которых даже требуют перевернуть страницы книги, в которой он сейчас находится, чтобы найти другой вход.

Еще один геймплейный трейлер приключенческого экшена появился в мае 2023 года. В трейлере было показано множество различных персонажей The Plucky Squire, включая главного героя Йота, а также подругу детства Вайолет и покладистого горного тролля Трэша, среди прочих персонажей.

The Plucky Squire была анонсирована еще в июне 2022 года. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Изначально игра должна была выйти в 2023 году, но затем была перенесена на 2024 год.