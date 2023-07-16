Plumbers Don't Wear Ties 1993 г.
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Одна из худших эротических игр 90-х годов Plumbers Don't Wear Ties получит переиздание на ПК и консолях

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butcher69

Компания Limited Run Games сообщила, что игра Plumbers Don't Wear Ties: Definitive Edition выходит для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и ПК. Более подробная информация о дате выхода пока не сообщается.

Plumbers Don't Wear Ties - малоизвестная видеоигра, вышедшая на 3DO в 90-х годах. Точнее, она была малоизвестной до тех пор, пока в 2009 г. не получила известность в Интернете благодаря Джеймсу Рольфу (The Angry Video Game Nerd), который сделал обзор игры. И с тех пор в Интернете появилось множество мемов и роликов с этой игрой. Однако до сих пор в нее было не так-то просто "поиграть", поскольку она, по сути, является эксклюзивом для 3DO (она была выпущена для Windows, но в очень ограниченном количестве).

К счастью(?), теперь мы сможем поиграть в нее во всей красе на современных консолях, выпустив это переиздание. В это окончательное издание вошли удаленные сцены, интервью и аудиокомментарии. В комментариях и интервью участвуют актеры из самой игры, а также уже упомянутый Джеймс Рольф, благодаря которому люди вспомнили про эту игру.

106
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
warp 37

Где ПК-версия с трассировкой лучей?

55
Пан Филосов

Забыл упомянуть две фамилии и одно нецензурное словцо =)

11
JusFly_Herp

это будет в Premium Edition.

7
Best player Watch Dog 2

Скорее всего будет версия с драссировкой бичей)

13
Lego242242

Да нафиг трассировку, DLSS3 нужно позарез)))))

-1
Famiclone

А автор статьи хорош. Про игру знать не знаю и знать не хочу, но мое внимание было куплено грудями

17
Denis Kyokushin

Сиси огонь👍

1
CCKrizalid

Скорее его внимание было куплено бонусами от ПГ.

2
Sasha-90
16
ТараканчЕг

Та за що((

0
X_ray_83

Какое же это дерьмо ))))

14
ТараканчЕг

ору)

0
fa1kem

Ждём переиздание Рандеву с незнакомкой?

4
CCKrizalid

Ага. А потом глубокой глотки...куда катится мир чёрт подери...

0
Floww

Ну надо же че ты вспомнил)) я играл в нее по молодости))

0
Sklip

Настолько плохо, что даже хорошо !

0
Беркут Слеер

Назад в будущее! -- по другому не скажешь.

0
ryslan922

Где ПК-версия с трассировкой лучей?

0
PerspicaciousMorgathus

Наконец то некст

-1
Chieffan22

Эта игра ЛЕГЕНДА, будучи мелким дрочуном в 12 лет её проходил на 3do))

-1
hatenemy

Я всегда думал, что тогда только пазлы были и ларри.

-1
ТараканчЕг

в чём эротика этой игры... я не знаю.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Цензурирована игра будет, если выходит на плойке

-2
Lenya69

Привлекательность этой игре может внести только новые течения западного мира.

То бишь ЛГБТ, Чернявые и толстые.

-9
hatenemy

АБВГД

0