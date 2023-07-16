Одна из худших эротических игр 90-х годов Plumbers Don't Wear Ties получит переиздание на ПК и консолях

Компания Limited Run Games сообщила, что игра Plumbers Don't Wear Ties: Definitive Edition выходит для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и ПК. Более подробная информация о дате выхода пока не сообщается.
Plumbers Don't Wear Ties - малоизвестная видеоигра, вышедшая на 3DO в 90-х годах. Точнее, она была малоизвестной до тех пор, пока в 2009 г. не получила известность в Интернете благодаря Джеймсу Рольфу (The Angry Video Game Nerd), который сделал обзор игры. И с тех пор в Интернете появилось множество мемов и роликов с этой игрой. Однако до сих пор в нее было не так-то просто "поиграть", поскольку она, по сути, является эксклюзивом для 3DO (она была выпущена для Windows, но в очень ограниченном количестве).
К счастью(?), теперь мы сможем поиграть в нее во всей красе на современных консолях, выпустив это переиздание. В это окончательное издание вошли удаленные сцены, интервью и аудиокомментарии. В комментариях и интервью участвуют актеры из самой игры, а также уже упомянутый Джеймс Рольф, благодаря которому люди вспомнили про эту игру.
Где ПК-версия с трассировкой лучей?
Забыл упомянуть две фамилии и одно нецензурное словцо =)
это будет в Premium Edition.
Скорее всего будет версия с драссировкой бичей)
Да нафиг трассировку, DLSS3 нужно позарез)))))
А автор статьи хорош. Про игру знать не знаю и знать не хочу, но мое внимание было куплено грудями
Сиси огонь👍
Скорее его внимание было куплено бонусами от ПГ.
Та за що((
Какое же это дерьмо ))))
ору)
Ждём переиздание Рандеву с незнакомкой?
Ага. А потом глубокой глотки...куда катится мир чёрт подери...
Ну надо же че ты вспомнил)) я играл в нее по молодости))
Настолько плохо, что даже хорошо !
Назад в будущее! -- по другому не скажешь.
Где ПК-версия с трассировкой лучей?
Наконец то некст
Эта игра ЛЕГЕНДА, будучи мелким дрочуном в 12 лет её проходил на 3do))
Я всегда думал, что тогда только пазлы были и ларри.
в чём эротика этой игры... я не знаю.
Цензурирована игра будет, если выходит на плойке
Привлекательность этой игре может внести только новые течения западного мира.
То бишь ЛГБТ, Чернявые и толстые.
АБВГД