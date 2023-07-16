Одна из худших эротических игр 90-х годов Plumbers Don't Wear Ties получит переиздание на ПК и консолях ©

Компания Limited Run Games сообщила, что игра Plumbers Don't Wear Ties: Definitive Edition выходит для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и ПК. Более подробная информация о дате выхода пока не сообщается.

Plumbers Don't Wear Ties - малоизвестная видеоигра, вышедшая на 3DO в 90-х годах. Точнее, она была малоизвестной до тех пор, пока в 2009 г. не получила известность в Интернете благодаря Джеймсу Рольфу (The Angry Video Game Nerd), который сделал обзор игры. И с тех пор в Интернете появилось множество мемов и роликов с этой игрой. Однако до сих пор в нее было не так-то просто "поиграть", поскольку она, по сути, является эксклюзивом для 3DO (она была выпущена для Windows, но в очень ограниченном количестве).

К счастью(?), теперь мы сможем поиграть в нее во всей красе на современных консолях, выпустив это переиздание. В это окончательное издание вошли удаленные сцены, интервью и аудиокомментарии. В комментариях и интервью участвуют актеры из самой игры, а также уже упомянутый Джеймс Рольф, благодаря которому люди вспомнили про эту игру.