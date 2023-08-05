Вдохновлённый ретро файтинг Pocket Bravery выйдет на ПК в Steam 31 августа

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр PQube и разработчик инди-игр из США/Бразилии Statera Studio объявили, что их файтинг в стиле ретро «Pocket Bravery» выходит на ПК в Steam 31 августа 2023 года. Игра также выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch, но позже.
Вдохновленный классическими файтингами 90-х, такими как Street Fighter, Fatal Fury и The King of Fighters, Pocket Bravery воплощает эстетику Neo Geo Pocket в современный файтинг с оттенком ретро. С 20 различными сценами из реальных мест, сражайтесь на улицах Мексики, спаррингуйте в заснеженных пустошах Сибири, боритесь в нигерийских деревнях или сражайтесь на классической японской сцене.
Особенности:
- Выбирайте между 20 различными аренами для путешествий по миру, вдохновленными реальными локациями.
- 12 уникальных персонажей на выбор, каждый со своими способностями и стилем игры.
- Зарядите свои полоски и развяжите мощные стихийные комбинации.
- Переверните ход битвы одним движением. Специальные атаки после полной зарядки наносят последний сокрушительный удар вашему противнику.
- Благодаря гибким схемам управления игроки могут выбирать между режимами по умолчанию и доступными режимами, подходящими как для соревновательных, так и для обычных игроков.
- Локальная и сетевая многопользовательская игра с «Откатным сетевым кодом» для сетевых боев со сверхнизкой задержкой.