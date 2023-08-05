Вдохновлённый ретро файтинг Pocket Bravery выйдет на ПК в Steam 31 августа ©

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр PQube и разработчик инди-игр из США/Бразилии Statera Studio объявили, что их файтинг в стиле ретро «Pocket Bravery» выходит на ПК в Steam 31 августа 2023 года. Игра также выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch, но позже.

Вдохновленный классическими файтингами 90-х, такими как Street Fighter, Fatal Fury и The King of Fighters, Pocket Bravery воплощает эстетику Neo Geo Pocket в современный файтинг с оттенком ретро. С 20 различными сценами из реальных мест, сражайтесь на улицах Мексики, спаррингуйте в заснеженных пустошах Сибири, боритесь в нигерийских деревнях или сражайтесь на классической японской сцене.

Особенности: