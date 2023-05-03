Point Blank 04.12.2009
7.4 494 оценки

В Point Blank активировали Весенний Батлпасс 2023

DrugFruger
Новости

2 мая в онлайн шутере Point Blank провели профилактические работы, установив патч с Весенним Батлпассом, подарками за вход и прочими активностями.

Отключили дино-месяц, добавили клан-бафф и майский матчмейкинг для всех кланов. Включили аттенденс с классными призами за регулярный вход в PB.

В актуальном сезоне можно заработать бесплатные или премиальные подарки, помимо многочисленных расходников и камуфляжей есть коробки, оружие "Рыцарь" и персонажи.

Самые ценные награды показывают в эффектном трейлере от издателя.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Agent Qracle

ОНО ЖИВОЕ??

1
agula98

Тот же самый вопрос сразу возник

0
Well-offZin

Для кого это в 2023 году? Для обладателей 750ti и ноутбуков из той же эпохи?

0