В Point Blank активировали Весенний Батлпасс 2023

2 мая в онлайн шутере Point Blank провели профилактические работы, установив патч с Весенним Батлпассом, подарками за вход и прочими активностями.
Отключили дино-месяц, добавили клан-бафф и майский матчмейкинг для всех кланов. Включили аттенденс с классными призами за регулярный вход в PB.
В актуальном сезоне можно заработать бесплатные или премиальные подарки, помимо многочисленных расходников и камуфляжей есть коробки, оружие "Рыцарь" и персонажи.
Самые ценные награды показывают в эффектном трейлере от издателя.
ОНО ЖИВОЕ??
Тот же самый вопрос сразу возник
Для кого это в 2023 году? Для обладателей 750ti и ноутбуков из той же эпохи?