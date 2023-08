Новые маршруты Pokemon Go заставляют игроков пересекать границу ©

Поклонникам Pokemon Go представился шанс исследовать необычный маршрут, который требует наличие паспорта для пересечения национальной границы и игнорирование предупреждающих знаков. Новость о таком пути, который пройдет через пункт таможенного контроля на границе Канады и США, вызвала бурные обсуждения среди пользователей.

Разработчики Pokemon Go представили механику маршрутов, которая позволяет игрокам получать дополнительные награды, следуя по определенному пути. Однако процесс их добавления подвергся критике из-за появления спорных вариантов, включая невозможные для прохождения. Многие игроки выразили недовольство о том, как вообще подобные пути могли быть одобрены, тогда как множество других, более удобных, предложенных пользователями, остались нерассмотренными.

В качестве примера игрок Pokemon Go разместил один из сложных маршрутов на Reddit, который получил название Welcome to US (Добро пожаловать в США), и для его завершения требуется пройти через таможенный контроль США на границе Канады и США.

Сама ситуация вызвала множество вопросов о том, как вообще проходит процедура одобрения маршрутов и насколько она адекватно работает. Вот что говорят игроки:

У нас есть только один маршрут в городе, где я живу, и его буквально невозможно использовать - нет места для прогулок по маршруту, это дорога, которая проходит через правительственное учреждение. Затем путь проходит через зону, где стоят знаки "Вход воспрещен". Я не представляю, как кто-то смог пройти этот маршрут, чтобы создать его, или как он вообще был одобрен.

Несколько дней назад появился маршрут, который находится всего в двух минутах ходьбы от меня. Покрытие GPS в этой области отличное. Однако он требует прыжков через заборы, как в фильме "Типа крутые легавые" или на военных учениях. Вряд ли некоторые люди в этой области могут попробовать это сделать. Кто это рассматривает? Кто их рецензирует, кстати?