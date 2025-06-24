Pokemon GO объявляет бонусы и дебюты покемонов на 9-ю годовщину

Pokémon GO празднует девятую годовщину, и Niantic устраивает вечеринку, которую вы не захотите пропустить. С 1 по 6 июля 2025 года Празднование 9-й годовщины принесет новые дебюты Покемонов, ограниченные по времени возможности поймать блестящих Покемонов, усиленные бонусы и совершенно новый способ заполучить одного из самых редких Призраков в игре.

Эволюции с праздничными шляпами

Ivysaur и Venusaur присоединяются к клубу костюмов, впервые появляясь в стильных праздничных шляпах. Более того, теперь Party Hat Bulbasaur доступен для эволюции, что позволяет тренерам собрать полностью укомплектованную праздничную команду классических покемонов Канто.

Звездный момент Gimmighoul

Возможно, самым захватывающим дополнением является дебют Shiny Gimmighoul. Еще более интригующе, эта особая версия держит памятную монету 9-й годовщины и имеет ограниченное по времени оформление фона. До сих пор, чтобы поймать Gimmighoul, требовалась связь с Pokémon Scarlet или Violet на Nintendo Switch, но для этого события Niantic убирает старые ограничения.

Тренеры смогут встретить Gimmighoul, выполняя специальные задания Field Research, Timed Research или вращая золотые PokeStops, которые теперь могут появляться без необходимости в Golden Lure Module. Но будьте осторожны, Golden Lure Modules не привлекут эту особую версию, так что придерживайтесь задач события.

Временные бонусы и дикие встречи

Каждый день празднования приносит что-то новое:

1–3 июля: Яйца вылупляются на половину обычного расстояния

3–5 июля: Двойной опыт за ловлю Покемонов

5–6 июля: Двойной Stardust за ловлю

На протяжении всех шести дней ожидайте увидеть трио из Канто: Bulbasaur, Charmander и Squirtle, все в праздничной одежде, которые будут чаще появляться в дикой природе. Удачливые игроки могут даже поймать их блестящие версии.

Тем временем, Pikachu (с шляпой в виде торта) и Eevee (с праздничной шляпой) возглавляют рейды одной звезды, и для обоих доступны блестящие формы.

Билеты на исследования и платные бонусы

Для тех, кто хочет максимизировать свои награды, Niantic предлагает несколько платных дополнений:

Билет на Timed Research ($1.99) включает в себя Super Incubator, Max Mushroom и гарантированную встречу с Gimmighoul (версия с монетой 9-й годовщины).

Masterwork Research: Wish Granted ($4.99) награды включают Shiny Jirachi, увеличенные продолжительности действия Incense и Lucky Eggs, а также премиум-ресурсы.

Ultra Ticket Box ($4.99) включает ранний доступ к предмету аватара с праздничной шляпой, Max Potions, Revives, Star Piece и билет на Timed Research.

Более крепкие связи, лучшие обмены

В духе праздника, Niantic усиливает социальные бонусы:

Уровни дружбы растут быстрее

Повышенные шансы стать Lucky Friends

Увеличенные шансы получить Lucky Pokémon в обменах

Независимо от того, участвуете ли вы в рейдах вместе или просто обмениваетесь монстрами, событие облегчает укрепление ваших игровых связей.