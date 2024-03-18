Для Police Simulator: Patrol Officers анонсировано дополнение с погонями и золотое издание

Издатель astragon Entertainment и разработчик Aesir Interactive объявили о расширении «Дорожный патруль» для Police Simulator: Patrol Officers, которое выйдет летом 2024 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X и Xbox One. Кроме того, новые игроки, желающие окунуться в полную версию Police Simulator, могут рассчитывать на Gold Edition, который включает в себя основную игру, Garage Bundle и расширение Highway Patrol, а также будет доступен летом 2024 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X и Xbox One.
Расширение «Дорожный патруль» расширяет игровую карту за пределы Брайтона, открывая подъездные пути к оживленному району шоссе Брайтона и вводя новые задачи, такие как наблюдение на высокой скорости, проверка грузов на грузовиках и помощь на шоссе. Однако с открытием автомагистралей резко возрастает количество угонов автомобилей, что приводит к захватывающим погоням и тактическим маневрам. Оснащенные новыми полосами с шипами и блокпостами, офицеры имеют еще больше инструментов, чтобы остановить бегущих преступников, что особенно полезно при игре с двумя игроками в многопользовательском режиме. Кроме того, при авариях на автодороге они должны быть готовы тушить пожары на месте ДТП с помощью огнетушителей. Чтобы помочь им еще лучше выполнять все эти новые задачи, в расширение включены две новые машины: новая межштатная полицейская машина гарантирует, что офицеры могут выполнять свои обязанности с оттенком старинного стиля, а полицейская машина Endurance оснащена сверхмощным устройством. которые офицеры могут использовать, чтобы остановить убегающие машины на полной скорости.
Дополнение с го и гейшами :)