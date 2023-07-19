Police Simulator: Patrol Officers получила обновление гаража и новый DLC Compact Police Vehicle

Сегодня издательство astragon Entertainment и разработчик Aesir Interactive выпустили бесплатное обновление контента 10 для популярной игры Police Simulator: Patrol Officers. Обновление «Гараж» добавляет гараж на каждый участок и уже доступно. В то же время игроки теперь могут приобрести DLC Compact Police Vehicle, который включает в себя совершенно новую, маленькую и удобную полицейскую машину, которая может добраться даже до самых узких улиц Брайтона.
Содержимое обновления:
- На каждом участке теперь есть гараж, в котором представлены следующие функции:
- Ремонтируйте поврежденные автомобили во время смены
- Создайте свой индивидуальный автопарк на четырех доступных парковках
- Управляйте инструментами в багажнике для каждого автомобиля индивидуально
- Значительные улучшения ходовых качеств и общей управляемости всех автомобилей.
- Различные исправления ошибок и улучшения
Преимущества DLC Compact Police Vehicle:
- Доступно с самой первой смены, включая первые пешие патрули
- Езда по узким улицам и паркам, где другие патрульные машины не могут проехать.
- Значительно меньший радиус поворота, чем у других транспортных средств, для оптимальной навигации по городу.
Очень интересная игруля. Ходишь по улицам, отслеживаешь парковки, мусорящих - штрафуешь и т.д. До мокрухи среди жителей не доходил)
Торрент есть?)
есть. ищи nnm или Игрухе