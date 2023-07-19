Police Simulator: Patrol Officers получила обновление гаража и новый DLC Compact Police Vehicle ©

Сегодня издательство astragon Entertainment и разработчик Aesir Interactive выпустили бесплатное обновление контента 10 для популярной игры Police Simulator: Patrol Officers. Обновление «Гараж» добавляет гараж на каждый участок и уже доступно. В то же время игроки теперь могут приобрести DLC Compact Police Vehicle, который включает в себя совершенно новую, маленькую и удобную полицейскую машину, которая может добраться даже до самых узких улиц Брайтона.

Содержимое обновления:

На каждом участке теперь есть гараж, в котором представлены следующие функции:

Ремонтируйте поврежденные автомобили во время смены

Создайте свой индивидуальный автопарк на четырех доступных парковках

Управляйте инструментами в багажнике для каждого автомобиля индивидуально

Значительные улучшения ходовых качеств и общей управляемости всех автомобилей.

Различные исправления ошибок и улучшения

Преимущества DLC Compact Police Vehicle: