Police Simulator: Patrol Officers 17.06.2021
6.7 64 оценки

Police Simulator: Patrol Officers получила обновление гаража и новый DLC Compact Police Vehicle

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monk70
Новости

Сегодня издательство astragon Entertainment и разработчик Aesir Interactive выпустили бесплатное обновление контента 10 для популярной игры Police Simulator: Patrol Officers. Обновление «Гараж» добавляет гараж на каждый участок и уже доступно. В то же время игроки теперь могут приобрести DLC Compact Police Vehicle, который включает в себя совершенно новую, маленькую и удобную полицейскую машину, которая может добраться даже до самых узких улиц Брайтона.

Содержимое обновления:

  • На каждом участке теперь есть гараж, в котором представлены следующие функции:
  • Ремонтируйте поврежденные автомобили во время смены
  • Создайте свой индивидуальный автопарк на четырех доступных парковках
  • Управляйте инструментами в багажнике для каждого автомобиля индивидуально
  • Значительные улучшения ходовых качеств и общей управляемости всех автомобилей.
  • Различные исправления ошибок и улучшения

Преимущества DLC Compact Police Vehicle:

  • Доступно с самой первой смены, включая первые пешие патрули
  • Езда по узким улицам и паркам, где другие патрульные машины не могут проехать.
  • Значительно меньший радиус поворота, чем у других транспортных средств, для оптимальной навигации по городу.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
DORAEMON1989

Очень интересная игруля. Ходишь по улицам, отслеживаешь парковки, мусорящих - штрафуешь и т.д. До мокрухи среди жителей не доходил)

0
M1KERUS

Торрент есть?)

0
DORAEMON1989

есть. ищи nnm или Игрухе

-1