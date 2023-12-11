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Poppy Playtime 12.10.2021
Экшен, Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
7.1 27 оценок

Вышел геймплейный трейлер 3 главы "Poppy Playtime"

RedDay13
Новости

Новая глава под названием «Глубокий сон» - третья часть инди-франшизы Poppy Playtime.

Вы должны остаться в живых в этом уникальном приключении в жанре хоррор-головоломки. Постарайтесь выжить среди мстительных игрушек, поджидающих вас на заброшенной фабрике игрушек.

Ранее было объявлено, что третья и последующие главы будут созданы на Unreal Engine 5, а также это будет самой длинной главой вышедшей на данный момент. Новая глава также принесёт новые руки, которые позволят выполнять новые задачи при исследовании фабрики игрушек.

Релиз третьей главы намечен на декабрь 2023 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ryan_Cooper_1

Круто, будем с нетерпением ждать, интересно наконец, что случилось с Поппи и Главным героем после крушения поезда и после того как Поппи перевела стрелку рельс в сектор Playcare)))

-1