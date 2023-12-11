Вышел геймплейный трейлер 3 главы "Poppy Playtime"

Новая глава под названием «Глубокий сон» - третья часть инди-франшизы Poppy Playtime.

Вы должны остаться в живых в этом уникальном приключении в жанре хоррор-головоломки. Постарайтесь выжить среди мстительных игрушек, поджидающих вас на заброшенной фабрике игрушек.

Ранее было объявлено, что третья и последующие главы будут созданы на Unreal Engine 5, а также это будет самой длинной главой вышедшей на данный момент. Новая глава также принесёт новые руки, которые позволят выполнять новые задачи при исследовании фабрики игрушек.

Релиз третьей главы намечен на декабрь 2023 года.